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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مسئول طبي بالغربية: 4 حالات اختناق إثر حريق مصعد البرج الأيقوني بميدان محطة قطارات طنطا

حريق برج بميدان المحطة بطنطا
حريق برج بميدان المحطة بطنطا
الغربية أحمد علي

أفاد مسئول طبي بصحة الغربية منذ قليل أنه تم إصابة  4 حالات اختناق إثر حريق مصعد البرج الأيقوني بميدان محطة قطارات طنطا إثر ماس كهربائي كما إجراء الإسعافات الأولية لهم جميعا عقب خروجهم من داخل المصعد ميدانيا داخل ما يقرب من 5 سيارات إسعاف متواجده بمحيط موقع الحادث.

إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق 


وكانت  قوات الحماية المدنية بالغربية نجحت في  إخماد نيران حريق هائل بمصعد كهربائي إثر ماس كهربائي بالطابق الحادي عشر ببرج سكني أيقوني وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران ببرج ايقوني زجاجي واشتعال المصعد حال استقلاله سكان البرج بالطابق الحادي عشر إثر ماس كهربائي بميدان المحطة بنطاق دائرة القسم .

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة ب5 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق بمصعد بالطابق الحادي عشر بالبرج الأيقوني وتم السيطرة علي الموقف وإخلاء الطابق بالكامل من السكان .

توصيل مرافق وخدمات البرج 


كما تم إعادة توصيل كافة المرافق والخدمات للطوابق البرج السكني الأيقوني حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني 4 حالات اختناق حريق مصعد برج سكني طنطا

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