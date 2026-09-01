قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتراض صواريخ إيرانية في سماء إربد وتحذيرات للمواطنين شمال الأردن
الرئيس الصيني في كلمته فور وصوله القاهرة: «تربطنا بمصر صداقة تاريخية تمتد لآلاف السنين»
الحرس الثوري يتوعد بإحكام إغلاق مضيق هرمز بعد الضربات الأمريكية
وكالة فارس: قصف أمريكي يستهدف محيط مدينة الأهواز
الحرس الثوري الإيراني يرد على الضربات الأمريكية: واشنطن ستدفع الثمن
الحرب تشتعل.. إعلام إيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في مدينة خمين
تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها
بوتين يحسم موقف موسكو : روسيا لن تتخلى عن إيران رغم التصعيد الأمريكي
الرئيس الصيني لدى وصوله مصر: أشعر بكل دفء على أرض تحتضن حضارة عريقة.. وعلاقاتنا مع القاهرة تزداد قوة
رسميا.. مصطفى شوبير يجدد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2029
علي ماهر يحصل على رخصة Pro التدريبية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 ملايين راكب خلال أغسطس بزيادة 9% عن العام السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة فارس: قصف أمريكي يستهدف محيط مدينة الأهواز

قصف أمريكي يستهدف محيط مدينة الأهواز
قصف أمريكي يستهدف محيط مدينة الأهواز
القسم الخارجي

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع تشهده البلاد على خلفية تجدد الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية.

ونقلت تقارير إعلامية إيرانية عن نائب محافظ خوزستان أن هجومًا صاروخيًا أمريكيًا استهدف منطقة في محيط الأهواز، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة الموقع الذي تعرض للقصف أو حجم الخسائر والأضرار الناجمة عنه.

ويأتي القصف في إطار موجة جديدة من العمليات العسكرية الأمريكية داخل إيران، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري، وقالت واشنطن إن العمليات جاءت ردًا على تهديدات إيرانية استهدفت السفن التجارية والقوات الأمريكية في المنطقة، ولا سيما في محيط مضيق هرمز.

وشهدت مناطق أخرى في جنوب وغرب إيران انفجارات متزامنة، بينها بندر عباس وجزر قشم ولارك ومناطق في محافظة هرمزجان، وسط تقارير عن اتساع نطاق الضربات الأمريكية. كما أفادت مصادر إيرانية بسماع انفجارات في مناطق متعددة بمحافظة خوزستان، بما في ذلك محيط الأهواز.

وتزامن التصعيد الأمريكي مع إعلان وسائل إعلام إيرانية بدء إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ردًا على الهجمات الأمريكية، في مؤشر على دخول المواجهة مرحلة جديدة من تبادل الضربات المباشرة. وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن إيران بدأت بالفعل إطلاق صواريخ ومسيّرات ردًا على العمليات الأمريكية.

ويأتي استهداف محيط الأهواز في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة العمليات داخل الأراضي الإيرانية، خصوصًا مع استمرار واشنطن في استهداف القدرات التي تقول إنها تستخدم لتهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وتكتسب محافظة خوزستان أهمية استراتيجية لاحتوائها على منشآت نفطية وغازية ومواقع عسكرية وبنية تحتية حيوية، ما يجعل أي تصعيد عسكري فيها ذا تداعيات تتجاوز الجانب الميداني إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة الإقليمية.

ولا تزال المعلومات الأولية بشأن الضربة قرب الأهواز محدودة، ولم يصدر حتى الآن إعلان أمريكي مفصل يحدد طبيعة الهدف الذي استُهدف في المنطقة.

سماع دوي انفجارات خوزستان إيران أهداف إيرانية حجم الخسائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد..أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في الإمارات يتجاوز 3700 درهم

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان: الوزارة تضع على أولوياتها الاستجابة لمطالب المواطنين

بالصور

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالة ساحرة على البحر.. فستان أسود يخطف الأنظار

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

دراسة: الإفراط في تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد