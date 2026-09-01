وكالة فارس: قصف أمريكي يستهدف محيط مدينة الأهواز

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع تشهده البلاد على خلفية تجدد الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية.

ونقلت تقارير إعلامية إيرانية عن نائب محافظ خوزستان أن هجومًا صاروخيًا أمريكيًا استهدف منطقة في محيط الأهواز، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة الموقع الذي تعرض للقصف أو حجم الخسائر والأضرار الناجمة عنه.

ويأتي القصف في إطار موجة جديدة من العمليات العسكرية الأمريكية داخل إيران، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري، وقالت واشنطن إن العمليات جاءت ردًا على تهديدات إيرانية استهدفت السفن التجارية والقوات الأمريكية في المنطقة، ولا سيما في محيط مضيق هرمز.

وشهدت مناطق أخرى في جنوب وغرب إيران انفجارات متزامنة، بينها بندر عباس وجزر قشم ولارك ومناطق في محافظة هرمزجان، وسط تقارير عن اتساع نطاق الضربات الأمريكية. كما أفادت مصادر إيرانية بسماع انفجارات في مناطق متعددة بمحافظة خوزستان، بما في ذلك محيط الأهواز.

وتزامن التصعيد الأمريكي مع إعلان وسائل إعلام إيرانية بدء إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ردًا على الهجمات الأمريكية، في مؤشر على دخول المواجهة مرحلة جديدة من تبادل الضربات المباشرة. وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن إيران بدأت بالفعل إطلاق صواريخ ومسيّرات ردًا على العمليات الأمريكية.

ويأتي استهداف محيط الأهواز في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة العمليات داخل الأراضي الإيرانية، خصوصًا مع استمرار واشنطن في استهداف القدرات التي تقول إنها تستخدم لتهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وتكتسب محافظة خوزستان أهمية استراتيجية لاحتوائها على منشآت نفطية وغازية ومواقع عسكرية وبنية تحتية حيوية، ما يجعل أي تصعيد عسكري فيها ذا تداعيات تتجاوز الجانب الميداني إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة الإقليمية.

ولا تزال المعلومات الأولية بشأن الضربة قرب الأهواز محدودة، ولم يصدر حتى الآن إعلان أمريكي مفصل يحدد طبيعة الهدف الذي استُهدف في المنطقة.