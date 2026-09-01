الحرس الثوري يتوعد بإحكام إغلاق مضيق هرمز بعد الضربات الأمريكية

توعد الحرس الثوري الإيراني بتشديد إغلاق مضيق هرمز، في أعقاب الضربات الأمريكية الجديدة التي استهدفت مواقع تابعة له في جنوب إيران، وسط تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.

وتأتي التهديدات بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن القوات الأمريكية بدأت، الثلاثاء، تنفيذ ضربات ضد أهداف للحرس الثوري داخل إيران، موضحة أن الهجمات جاءت ردًا على محاولات إيرانية حديثة لاستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وأفراد من القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت، الأحد، ضربات على جزيرة لارك في مضيق هرمز، قالت إنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري كانت تستعد لزرع ألغام بحرية، وهو ما اعتبرته واشنطن تهديدًا وشيكًا للملاحة التجارية.

وردت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه مواقع أمريكية في الأردن، فيما أعلنت الإمارات اعتراض طائرة مسيرة إيرانية فوق مياهها، في أول تصعيد عسكري مباشر بين الجانبين منذ أسابيع.