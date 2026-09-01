مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 ملايين راكب خلال أغسطس بزيادة 9% عن العام السابق

واصل مطار القاهرة الدولي تحقيق معدلات نمو في حركة التشغيل خلال شهر أغسطس 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، مدفوعًا بالزيادة في أعداد الركاب والرحلات الجوية.

وأظهرت بيانات التشغيل خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2026، ارتفاع إجمالي أعداد الركاب إلى 3 ملايين و133 ألفًا و767 راكبًا، مقابل 2 مليون و869 ألفًا و522 راكبًا خلال أغسطس 2025، بنسبة زيادة بلغت 9%.

كما ارتفع إجمالي عدد الرحلات الجوية إلى 22 ألفًا و53 رحلة خلال أغسطس 2026، مقابل 19 ألفًا و895 رحلة خلال أغسطس 2025، بنسبة نمو بلغت 11%.

ويأتي هذا النمو في إطار جهود وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، للارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والسلامة والانضباط التشغيلي.

وأكد المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن استمرار النمو في أعداد الركاب والرحلات يعكس كفاءة منظومة التشغيل والجهود المتواصلة التي تبذلها جميع القطاعات والعاملين بالمطار.

وأضاف أن شركة ميناء القاهرة الجوي تواصل العمل على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز القدرات التشغيلية، بما يتواكب مع الزيادة المستمرة في الحركة الجوية، ويدعم مكانة مطار القاهرة الدولي كمحور رئيسي لحركة النقل الجوي في مصر.