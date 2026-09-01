حضارة مصر.. شيكو بانزا من أمام الأهرامات

شارك الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة جديدة له من أمام أهرامات الجيزة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شيكوبانزا

وكتب شيكو بانزا تعليقًا على الصورة باللغة البرتغالية: «Do campo às Pirâmides, a civilização do Egito»، والتي تعني: «من الملعب إلى الأهرامات.. حضارة مصر»، مع رموز تعبر عن مصر وكرة القدم.

وكان شيكو بانزا قد انضم إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، ويواصل اللاعب استعداداته مع الفريق للموسم الجديد، وسط آمال جماهير القلعة البيضاء في أن يقدم الإضافة الهجومية المنتظرة.