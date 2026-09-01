سيرين عبد النور تتألق بإطلالة ساحرة على البحر.. فستان أسود يخطف الأنظار

خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة خلال ظهورها أمام البحر، حيث اختارت فستانًا طويلًا بتصميم أنثوي لافت، جمع بين البساطة والفخامة، في ظهور جديد حظي باهتمام محبي الموضة وإطلالات النجمات.

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

ظهرت سيرين عبد النور مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأسود والرمادي، جاء بتصميم ضيق ينسدل على القوام ثم يتسع تدريجيًا بداية من منطقة الركبة، ليمنح الإطلالة لمسة أنثوية أنيقة.

وحمل الفستان نقشة متداخلة تشبه التأثيرات الرخامية أو التاي داي بدرجات الأسود والرمادي، ما أضفى عليه طابعًا عصريًا ومميزًا، بينما جاء التصميم بحمالات رفيعة وقصة مفتوحة عند منطقة الصدر بشكل ناعم.

واختارت سيرين عبد النور أن تترك إطلالتها دون الكثير من الإكسسوارات، مكتفية بتفاصيل الفستان اللافتة، وهو ما حافظ على أناقة اللوك وركز الأنظار على التصميم.

سيرين عبد النور

سيرين عبد النور بمكياج ناعم وشعر منسدل

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سيرين عبد النور على مكياج ناعم بدرجات دافئة، مع إبراز العينين وتحديد ملامح الوجه، إلى جانب أحمر شفاه بلون هادئ يتناسب مع ألوان الفستان.

وتركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها، مع رفع الجزء الأمامي لأعلى بطريقة بسيطة، لتكمل اللوك بإطلالة طبيعية وأنيقة.

وظهرت الفنانة اللبنانية وهي تقف على منصة خشبية أمام أمواج البحر، في مشهد منح الصور طابعًا صيفيًا مميزًا، وجعل إطلالتها الداكنة في تناقض لافت مع ألوان المياه والسماء.

سيرين عبد النور

إطلالة أنيقة بطابع صيفي

واستطاعت سيرين عبد النور أن تجمع في إطلالتها بين الأنوثة والعصرية، إذ جاء الفستان بقصة مجسمة ونقشة جريئة، بينما حافظت على بساطة تسريحة الشعر والمكياج، لتظهر بإطلالة متوازنة تناسب أجواء البحر.