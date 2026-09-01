تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني.. وسائل إعلام صينية تسلط الضوء على ما تشهده مصر من نهضة عمرانية

سلطت وسائل إعلام صينية الضوء على ما تتمتع به مصر من مزيج فريد يجمع بين عراقة الحضارة المصرية القديمة ومظاهر الحياة الحديثة، مؤكدة أن البلاد تمثل نموذجًا لتداخل الماضي والحاضر واستمرار الحضارة عبر العصور.. وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر.

وأبرزت Xinhua ، وهى وكالة أنباء الصين الرسمية، في تقرير مصور نشرته اليوم الثلاثاء، مظاهر التنوع الحضاري والعمراني والسياحي في مصر، مستعرضًة عددًا من أبرز معالمها التاريخية والمناطق الحديثة، من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وقلعة صلاح الدين إلى القاهرة الحديثة والعاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن مصر تحتضن حضارة قديمة ازدهرت على ضفاف نهر النيل، موضحًا أن الأهرامات التي صمدت لآلاف السنين تتجاور مع المدن الحديثة الصاخبة، بما يعكس تداخل الحضارة القديمة مع مظاهر الحياة المعاصرة في مختلف أنحاء البلاد.

وتضمن التقرير مجموعة من الصور التي ترصد جوانب مختلفة من الحياة في مصر، من بينها صور لسائحين يستقلون الجمال في منطقة أهرامات الجيزة، وزوار في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، إلى جانب مشاهد من شوارع القاهرة ومدينة أسوان وميدان التحرير.

كما سلطت وكالة أنباء الصين الضوء على المتحف المصري الكبير، من خلال صورة لسائحين يقفون حول التمثال الضخم للفرعون المصري القديم رمسيس الثاني، في الوقت الذي أبرزت فيه صورة أخرى مشهدًا من المتحف المصري في القاهرة.

وفي إطار إبراز مظاهر مصر الحديثة، نشر التقرير صورًا للحي التجاري المركزي (CBD) في العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها صورة للبرج الأيقوني، باعتباره أحد أبرز رموز النهضة العمرانية الحديثة في مصر.

وأكد التقرير أن هذا التنوع بين المعالم التاريخية الممتدة لآلاف السنين والمدن والمشروعات الحديثة يعكس قدرة الحضارة المصرية على الاستمرار والتطور عبر العصور، ويقدم صورة تجمع بين التراث الحضاري العريق ومظاهر مصر المعاصرة.

ويتزامن نشر التقرير مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، في إطار العلاقات الاستراتيجية والشراكة المتنامية بين البلدين، بما يعكس الاهتمام الصيني بمصر وما تتمتع به من مقومات حضارية وسياحية، إلى جانب ما تمثله من أهمية في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي والشعبي بين البلدين.