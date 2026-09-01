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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق هاتف Redmi Note 17 Pro Max عالمياً ببطارية تدوم 3 أيام

شاومي
شاومي
احمد الشريف

أطلقت شركة "شاومي" (Xiaomi) الصينية رسمياً هاتفها الذكي الجديد "Redmi Note 17 Pro Max" في الأسواق العالمية، مزوداً ببطارية ضخمة مصنوعة من السيليكون والكربون بسعة 10000 مللي أمبير تدوم حتى ثلاثة أيام من الاستخدام المتواصل، ليكون الهاتف الأكبر في سعة البطارية ضمن فئته السعرية، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Notebookcheck بالتعاون مع موقع GSMArena التقني.

سعة البطارية الفائقة والشحن السريع والشحن العكسي

أوضح التقرير أن الهاتف يمثل قمة عائلة "Redmi Note 17" الجديدة؛ حيث اعتمدت شاومي على خلايا بطاريات السيليكون والكربون (Silicon-Carbon) المتطورة لتوفير سعة 10000 مللي أمبير (تصل سعتها المقدرة في النسخة الأوروبية إلى 9210 مللي أمبير) مع الحفاظ على سماكة معتدلة للهيكل تبلغ 8.6 ملم. 

ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع "100W HyperCharge" التي تتيح ملء البطارية بالكامل في غضون 80 دقيقة تقريباً، بالإضافة إلى دعم ميزة الشحن السلكي العكسي بقدرة 27 واط لاستخدام الهاتف كبنك طاقة لشحن الأجهزة والهواتف الأخرى.

مواصفات الشاشة AMOLED وسطوع قياسي 

أشار المصدر إلى أن هاتف Redmi Note 17 Pro Max يحمل شاشة "AMOLED" متطورة بقياس 6.83 بوصة بدقة "+1.5K" (1280 × 2772 بكسل) وبكثافة 447 بكسل لكل بوصة، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز وعمق ألوان 12 بت وتقنيات "Dolby Vision" و"HDR10+". 

وتصل ذروة سطوع الشاشة إلى 3500 شمعة لمقاومة أشعة الشمس المباشرة، مع تعتيم "PWM" بتردد 3840 هرتز لراحة العين، وحماية الواجهة الأمامية بطبقة زجاج "Corning Gorilla Glass Victus 2" المقاومة للصدمات والخدوش.

معالج Snapdragon 6 Gen 5 

بين تقرير موقع GSMArena أن الهاتف يعمل بمعالج كوالكوم الحديث "Snapdragon 6 Gen 5" ثماني النواة المصنع بدقة 4 نانومتر، والذي يقدم تحسناً في الأداء بنسبة 21% مقارنة بالجيل السابق، مدعوماً بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت من نوع "LPDDR5X" وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت بمعيار "UFS 4.1". 

كما يعمل الهاتف بنظام "HyperOS 3" مع تعهد رسمي بتقديم 6 سنوات من التحديثات الأمنية الدورية.

منظومة الكاميرات ومعايير المتانة المقاومة للماء والأسعار

ذكرت المصادر التقنية أن الهاتف يضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمثبت بصري (OIS) وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل للصور الشخصية. 

ويتميز الهاتف بحصوله على أعلى شهادات مقاومة الماء والغبار والضغط العالي بتصنيفات IP66 وIP68 وIP69K، ويتوفر في الأسواق الأوروبية بأسعار تبدأ من 599.90 يورو لنسخة (8/256 جيجابايت).

Xiaomi Note 17 Pro Max Redmi Note 17 شاومي

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