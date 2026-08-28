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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تكشف عن تلفزيونات TV S Pro 2027 بسطوع 5000 شمعة

TV S Pro 2027
TV S Pro 2027
شيماء عبد المنعم

بعد الإعلان الأولي عن السلسلة، كشفت شركة شاومي عن مزيد من التفاصيل الخاصة بأجهزة التلفزيون الجديدة Xiaomi TV S Pro 2027 RGB Mini LED، والتي ستتوفر ضمن الفئة القياسية بأربعة أحجام مختلفة، مع معدل تحديث يصل إلى 360 هرتز، بينما يحصل الطراز الأعلى على ما يصل إلى 4860 منطقة تحكم لوني.

وأتاحت شاومي بالفعل الطلب المسبق على سلسلة TV S Pro 2027 في الصين، بعد أن اقتصر الإعلان السابق على الكشف عن السلسلة دون توضيح مواصفاتها. ومن المقرر أن تتوفر النسخة القياسية بأربعة أحجام، هي 65 و75 و85 و98 بوصة، على غرار سلسلة 2026.

معدل تحديث 360 هرتز وما يصل إلى 4860 منطقة تحكم
 

تتميز جميع طرازات السلسلة الجديدة بمعدل تحديث يبلغ 360 هرتز، في ترقية ملحوظة مقارنة بشاشات 330 هرتز المستخدمة في أجهزة تلفزيون Mini LED غير المزودة بتقنية RGB ضمن تشكيلة 2026.

كما رفعت شاومي عدد مناطق التحكم في الإضاءة إلى 4860 منطقة في الطراز الأعلى، مقارنة بـ3864 منطقة كحد أقصى في الجيل السابق.

ولا تقتصر وظيفة هذه المناطق في شاشات RGB Mini LED على التحكم في مستوى السطوع، إذ يمكن لكل منطقة ضبط توازن الألوان بشكل مستقل، من خلال التحكم في شدة الألوان الأحمر والأخضر والأزرق، ما يمنح الشاشة قدرة أكبر على التحكم في الألوان والتباين.

شاشات RGB Mini LED

سطوع يصل إلى 5000 شمعة


تصل درجة السطوع القصوى في جميع طرازات سلسلة 2027 إلى 5000 شمعة، مع تغطية كاملة لمساحة الألوان BT.2020 بنسبة 100%.

وتقول شاومي إن الجمع بين السطوع المرتفع والتغطية الواسعة للألوان يساعد على تقديم صور أكثر دقة من حيث الألوان ومستويات السطوع.

مميزات مخصصة لعشاق الألعاب


يحصل اللاعبون على معدل تحديث 360 هرتز، إلا أن هذا المعدل لا يمكن تفعيله إلا عند استخدام وضع Competitive Mode المخصص للألعاب التنافسية.

أما عند تشغيل المحتوى بدقة 4K، فيبلغ معدل التحديث 120 هرتز مع دعم تقنية MEMC لتحسين سلاسة الحركة.

وتدعم أجهزة التلفزيون أيضا تقنيات VRR وFreeSync Premium Pro، التي تساعد على تقليل تقطع الصورة وتمزق الإطار وتوفير تجربة لعب أكثر سلاسة.

معالج رباعي النواة وذاكرة 4 جيجابايت


تعمل أجهزة التلفزيون الجديدة بمعالج رباعي النواة من نوع A73، إلى جانب شريحة معالجة الصور XM900 التي طورتها شاومي داخليا.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، مع 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وتوفر الأجهزة مجموعة واسعة من منافذ الاتصال، من بينها أربعة منافذ HDMI 2.1 ومنفذ USB 3.0 Type-A.

نظام صوتي بقوة 130 واط ودعم Dolby Vision


على مستوى التصميم، تأتي السلسلة بهيكل نحيف وأنيق، بينما تضم نظاما صوتيا بقوة 130 واط بتكوين 2.1.2 قناة.

كما تدعم أجهزة التلفزيون تقنيتي Dolby Vision وDolby Atmos، لتوفير تجربة محسنة في عرض المحتوى وتشغيل الصوت المحيطي.

موعد الإطلاق والسعر


لم تكشف شاومي حتى الآن عن الأسعار الرسمية لأجهزة TV S Pro 2027 RGB Mini LED، إلا أن الشركة أكدت أن الإطلاق الكامل للسلسلة في السوق الصينية مقرر خلال سبتمبر 2026.

ومن المنتظر أيضا أن تطلق شاومي نسخة Supreme من السلسلة، لكنها لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل مواصفاتها أو موعد طرحها.

وبفضل معدل التحديث المرتفع، وعدد مناطق التحكم الكبير، والسطوع الذي يصل إلى 5000 شمعة، تستهدف سلسلة TV S Pro 2027 تقديم تجربة متقدمة لعشاق الأفلام والألعاب، خصوصا مع اعتماد تقنية RGB Mini LED.

شاومي Xiaomi TV S Pro 2027 أجهزة التلفزيون شاشات RGB Mini LED

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