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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تعلن عن أول هاتف ببطارية 10000 مللي أمبير في الساعة

Redmi Note 17 Pro Max
Redmi Note 17 Pro Max
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة شاومي، رسميا عن هاتف Redmi Note 17 Pro Max 5G، ليكون أول هاتف يحمل اسم Pro Max في تاريخ سلسلة Redmi Note، كما يمثل أول هاتف ذكي من شاومي يأتي ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير في الساعة.

وتعتمد البطارية الجديدة على تقنية السيليكون-كربون، وتقول شاومي إنها قادرة على توفير ما يصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام العادي، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات، والذي يمكنه توفير طاقة تكفي ليوم كامل من الاستخدام خلال نحو 20 دقيقة.

ووفقا للشركة، تحتفظ البطارية بأكثر من 80% من سعتها الأصلية بعد 1600 دورة شحن، وهو ما يعادل نحو ست سنوات من الاستخدام، كما يدعم الهاتف الشحن العكسي السلكي بقدرة تصل إلى 27 وات، ما يسمح باستخدامه لشحن أجهزة أخرى.

متانة عالية ومقاومة للماء

حرصت شاومي على تعزيز متانة الهاتف من خلال هيكل تطلق عليه اسم Redmi Titan Structure، مع حصول الجهاز على تصنيفي IP66 وIP68 لمقاومة الغبار والماء.

وخضع الهاتف لاختبار غمر بالمياه لمدة 72 ساعة على عمق مترين، وفق اختبارات تحققت منها مؤسسة TÜV SÜD، كما يضم الجهاز وضعا مخصصا للتصوير تحت الماء، يتيح التقاط الصور أثناء الغمر.

وتغطي شاشة الهاتف طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2، في حين حصل الجهاز على شهادة من SGS تؤكد قدرته على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 3 أمتار.

هاتف Redmi Note 17 Pro Max 5G

مواصفات Redmi Note 17 Pro Max


يتميز هاتف Redmi Note 17 Pro Max 5G بشاشة كبيرة من نوع AMOLED بقياس 6.83 بوصة وبدقة 1.5K، مع سطوع أقصى يصل إلى 3500 شمعة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، إلى جانب معدل استجابة للمس يصل إلى 3200 هرتز.

كما حصلت الشاشة على شهادات من TÜV Rheinland لدعم تقنيات تقليل الضوء الأزرق ووضع العرض الخالي من الوميض، بهدف تحسين راحة العين أثناء الاستخدام.

هاتف Redmi Note 17 Pro Max 5G

وعلى مستوى الأداء، يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 5، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت من خلال تقنية توسيع الذاكرة.

ويعمل الجهاز بنظام HyperOS 3، الذي يتضمن مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل الترجمة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى تحويل الكلام إلى نص بشكل فوري.

وتتعهد شاومي بتوفير ست سنوات من التحديثات الأمنية وأربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل.

في قسم التصوير، يتمتع هاتف Redmi Note 17 Pro Max 5G بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل في الجهة الخلفية.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

يأتي Redmi Note 17 Pro Max بثلاثة ألوان هي الأسود، والأرجواني، والأبيض.

ويتميز الإصدار الأبيض أو Cloud Blush بتقنية فوتوكرومية، تتيح للهاتف تغيير لونه من الأبيض إلى درجة وردية مائلة إلى البرتقالي عند تعرضه لأشعة الشمس.

يتوافر الهاتف للبيع في اليابان بإصدارين الأول بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت: بسعر 79980 ين ياباني، أي نحو 502 دولار، والثاني بسعة 8 جيجابايت + 512 جيجابايت: بسعر 99980 ين ياباني، أي نحو 628 دولارا.


 

Redmi Note 17 Pro Max
Redmi Note 17 Pro Max شاومي بطارية 10000 مللي أمبير

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