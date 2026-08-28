قبل أول يوم مدرسة.. نصائح مهمة لتأهيل الطفل نفسيًا للعام الدراسي

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أهمية تهيئة الطفل نفسيًا قبل بدء الدراسة، خاصة أن الانتقال من المنزل إلى المدرسة يمثل أول انفصال حقيقي للطفل عن والديه، وقد يسبب له القلق والخوف إذا لم يتم التعامل معه بالشكل المناسب.

وأضاف وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن على الأسرة الحديث مع الطفل عن المدرسة بصورة إيجابية، وتعريفه بما سيحدث داخلها، مع طمأنته بأن والديه موجودان وسيعودان لاصطحابه في الموعد المحدد.

وأوضح هندي، أن من الأفضل تدريب الطفل تدريجيًا على الابتعاد عن والدته لفترات قصيرة، من خلال قضاء بعض الوقت مع والده أو أحد أفراد الأسرة، حتى يعتاد على عدم وجود الأم طوال الوقت.

وأشار إلى ضرورة أن تحافظ الأم على هدوئها وقت وداع الطفل، لأن الطفل يشعر بمشاعرها، مؤكدًا أن لحظة الوداع يجب أن تكون قصيرة وواضحة دون بكاء أو إظهار الخوف.

ونصح هندي، بإشراك الطفل في اختيار الأدوات والملابس المدرسية، والحديث معه عن الأشياء الممتعة التي تنتظره في المدرسة، إلى جانب الاستماع إليه بعد عودته وتشجيعه على الحديث عن مخاوفه ومشكلاته.