سرقة فيلا رئيس الأهلي الأسبق بأبو النمرس.. لصوص يستولون على باب غرفة الكهرباء

شهدت منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة واقعة سرقة داخل فيلا مملوكة للكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، بعدما فوجئ بسرقة الباب الحديدي الخاص بغرفة الكهرباء بالفيلا.

تفاصيل سرقة الباب الحديدي

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بشأن الواقعة، يفيد باختفاء الباب الحديدي الخاص بغرفة الكهرباء داخل الفيلا الكائنة بدائرة مركز أبو النمرس.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث جرى إجراء المعاينة والفحص وجمع المعلومات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الواقعة وضبط المتهم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ.