قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرق التدخل السريع تُنقذ أطفالاً وكباراً بلا مأوى بالمحافظات| صور
سرقة فيلا رئيس الأهلي الأسبق بأبو النمرس.. لصوص يستولون على باب غرفة الكهرباء
رحيل زوج المنتجة والمخرجة ماريان خوري.. تشييع جثمان نبيل الشاذلي اليوم
ارتفاع أسعار البيض وتراجع الزيت والمكرونة والشاي اليوم الجمعة 28-8-2026
أوبك تنهار.. فنزويلا تدرس الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول
وزير الري يتابع تنفيذ محطة "النصر 5" بالبحيرة.. والتسليم في مايو 2027
5 هواتف تكشف نشاطها.. ضبط صانعة محتوى بسبب مقاطع خادشة للحياء بالإسكندرية
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات التبت إلى 469 قتيلا.. وتحذير من فيضان جديد
شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل
تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوى في 10 أيام
الصين.. إجلاء 555 سائحا من منطقة التبت بعد انهيار طيني مدمر
«قبل انتهاء المهلة».. «التعليم العالي» تُذكّر طلاب مدارس STEM والنيل بموعد غلق تسجيل الرغبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سرقة فيلا رئيس الأهلي الأسبق بأبو النمرس.. لصوص يستولون على باب غرفة الكهرباء

حسين حمدي
حسين حمدي
محمد شراط

شهدت منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة واقعة سرقة داخل فيلا مملوكة للكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، بعدما فوجئ بسرقة الباب الحديدي الخاص بغرفة الكهرباء بالفيلا.

تفاصيل سرقة الباب الحديدي

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بشأن الواقعة، يفيد باختفاء الباب الحديدي الخاص بغرفة الكهرباء داخل الفيلا الكائنة بدائرة مركز أبو النمرس.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث جرى إجراء المعاينة والفحص وجمع المعلومات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الواقعة وضبط المتهم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ.

سرقة فيلا ابو النمرس الداخلية الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

دعاء خسوف القمر

دعاء خسوف القمر وكيفية أداء صلاتها.. ماذا كان يفعل النبي وقت حدوث الظاهرة؟

صلاة الخسوف

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى فجر اليوم الجمعة

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

خسوف القمر

«قبل شروق الشمس».. التفاصيل والمواعيد الكاملة لمتابعة خسوف القمر فجر الجمعة

ترشيحاتنا

الواقعة

«افتكرتها هتخطفني».. تفاصيل واقعة طفلة الـ10 سنوات بالمنوفية

جنازة مهيبة للعقيد محمد ميسرة بمسقط رأسه بالمحلة

الحزن يضرب قرية ميت السراج.. مدير أمن الغربية يتقدم جنازة العقيد محمد ميسرة ببمسقط رأسه.. صور

قائد الدراجة

بسبب أولوية المرور.. «خناقة شارع» تنتهي بضبط قائد دراجة نارية بالإسكندرية

بالصور

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

فيديو

القمر يتغير لونه

بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد