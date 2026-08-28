وزير الري يتابع تنفيذ محطة "النصر 5" بالبحيرة.. والتسليم في مايو 2027

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس إسماعيل عبد الباقى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بخصوص الموقف التنفيذي لعملية إنشاء محطة النصر 5 بمحافظة البحيرة.

وتضم المحطة عدد (٧) وحدات بتصرف ١٢.٥٠ م/٣ث لكل وحدة، وبقدرة رفع ١٣.١٠ متر، وتخدم زمام قدره ١٧٠ ألف فدان، وتبلغ نسبة التنفيذ الحالية ٦٥%، من المقرر بدء تجارب التشغيل أول مايو 2027.

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إنشاء المحطة طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر.

كما وجه بمواصلة إجراءات الصيانة والاحلال والتجديد التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة الأخرى، لضمان قدرة منظومة إدارة وتوزيع المياه على استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال الموسم الصيفي.

كما أكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقاً لمعايير فنية واضحة.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تُعد أحد أجهزة الوزارة الهامة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية، للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، حيث تشرف على عدد ٥٩٨ محطة رفع (٣٦٩ محطة ري تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان - ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان – ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٨٤٦ ألف فدان – ٥٣ عائمة)، وتضم هذه المحطات عدد ٢٢٥٠ وحدة رفع، بالإضافة إلى عدد (٣) محطات كبرى لمعالجه مياه الصرف الزراعى وهى محطات (الدلتا الجديدة - بحر البقر- المحسمة).