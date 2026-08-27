قبل الشراء غدًا.. تعرف على أسعار السلع الأساسية وارتفاع كرتونة البيض 8 جنيهات

تشهد أسعار السلع الأساسية في الأسواق تحركات جديدة اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، بالتزامن مع تغيرات ملحوظة في أسعار بعض المنتجات، ما يجعل معرفة آخر تحديثات الأسعار أمرًا مهمًا قبل الشراء غدًا، خاصةً وقد سجلت كرتونة البيض ارتفاعًا بقيمة 8.14 جنيه، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها العدس وزيت عباد الشمس والمكرونة، وفقًا لآخر البيانات المسجلة.

أسعار البيض اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض اليوم نحو 118.68 جنيه، بارتفاع قدره 8.14 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة البيضاء الواحدة نحو 4.37 جنيه، بتراجع قدره 0.05 جنيه.

وسجل متوسط سعر البيضة الحمراء الواحدة نحو 4.54 جنيه، بزيادة قدرها 0.01 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي التي تضم 30 بيضة نحو 124.66 جنيه، بانخفاض قدره 1.54 جنيه.

وسجل متوسط سعر البيضة البلدي الواحدة نحو 4.93 جنيه، بتراجع قدره 0.12 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

شهدت أسعار عدد من السلع الأساسية تراجعًا اليوم، وجاء العدس المعبأ الصحيح في مقدمة السلع التي سجلت انخفاضًا، إذ بلغ متوسط سعر الكيلو 61.37 جنيه، بتراجع قدره 8.11 جنيه.

وسجل زيت عباد الشمس متوسط سعر بلغ 94.65 جنيه للتر، بانخفاض قدره 6.16 جنيه.

وبلغ متوسط سعر المكرونة المعبأة 400 جرام نحو 23.37 جنيه، بتراجع قدره 4.47 جنيه.

وسجل الفول المعبأ متوسط سعر 60.25 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 2.11 جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشاي 239.66 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 2.18 جنيه.

وسجلت المكرونة السائبة نحو 25.57 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 0.84 جنيه.

وبلغ متوسط سعر الفول المعبأ المجروش 61.27 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 0.63 جنيه.

وسجل السكر المعبأ 34.78 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 0.50 جنيه.

وبلغ سعر شاي العروسة 40 جرام نحو 10.70 جنيه، بتراجع قدره 0.36 جنيه.

وسجل شاي ليبتون 40 جرام نحو 12.50 جنيه، بانخفاض قدره 0.42 جنيه.

وبلغ متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ 68.28 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 1.38 جنيه.

وسجل زيت الذرة المتنوع متوسط سعر 120.32 جنيه للتر، بانخفاض قدره 0.30 جنيه.

كما تراجع سعر الدقيق المعبأ ليسجل 26.13 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 0.19 جنيه.

وسجل الأرز المعبأ 34.79 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 0.03 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

في المقابل، شهدت بعض السلع ارتفاعًا محدودًا، حيث سجلت المكرونة المعبأة للكيلو متوسط سعر بلغ 27.92 جنيه، بزيادة قدرها 0.08 جنيه.

كما ارتفع سعر البيض الأحمر، ليسجل متوسط سعر البيضة الواحدة 4.54 جنيه، بزيادة قدرها 0.01 جنيه.