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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع المكرونة ومفاجأة في أسعار البيض

السلع الغذائية
السلع الغذائية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، مع تراجع أسعار عدد من السلع بقيم متفاوتة، مقابل ارتفاع أسعار سلع أخرى.

وشملت أبرز التحركات أسعار المكرونة والعدس والفول والأرز، إلى جانب أسعار البيض بمختلف أنواعه، وسط تفاوت في حركة الأسعار بين السلع الغذائية الأساسية.

أسعار البيض اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 111.53 جنيه، متراجعًا بنحو 1.64 جنيه مقارنة بالسعر السابق.

وبلغ متوسط سعر البيضة البيضاء نحو 4.41 جنيه، مرتفعًا بنحو 0.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر البيضة الحمراء نحو 4.53 جنيه، بزيادة قدرها 0.09 جنيه.

وسجلت كرتونة البيض البلدي نحو 126.68 جنيه، مرتفعة بنحو 1.34 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر البيضة البلدي الواحدة نحو 5.03 جنيه، بزيادة قدرها 0.07 جنيه.

تراجع أسعار المكرونة

سجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام أكبر انخفاض بين السلع الواردة في تحديث الأسعار، بعدما تراجعت بنحو 5.06 جنيه، ليبلغ متوسط سعرها 23.13 جنيه.

كما انخفض سعر الفول المعبأ المجروش بنحو 1.60 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو 62.98 جنيه.

وتراجع سعر العدس المعبأ بنحو 0.57 جنيه، ليصل إلى 69.10 جنيه للكيلو، بينما انخفض متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ بنحو 0.33 جنيه، ليسجل 69.20 جنيه للكيلو.

كما تراجع سعر الأرز المعبأ بنحو 0.20 جنيه، ليبلغ متوسط سعر الكيلو 34.76 جنيه.

تراجع أسعار الزيوت

انخفض متوسط سعر المكرونة المعبأة للكيلو بنحو 0.14 جنيه، ليصل إلى 28.05 جنيه.

كما تراجع سعر زيت الذرة بنحو 0.22 جنيه للتر، وانخفض سعر أحد أنواع زيت عباد الشمس بنحو 1.07 جنيه للتر.

ارتفاع أسعار السكر والدقيق

في المقابل، ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 0.52 جنيه للكيلو، ليسجل متوسط سعره 35.51 جنيه.

وزاد سعر الدقيق المعبأ بنحو 0.32 جنيه، ليصل إلى 26.48 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر المكرونة السائبة بنحو 0.32 جنيه للكيلو، بينما زاد سعر الفول المعبأ بنحو 0.03 جنيه، ليسجل 62.47 جنيه للكيلو.

أسعار الشاي اليوم

شهدت أسعار الشاي تحركات صعودية، حيث ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 0.14 جنيه للتر، كما زاد سعر شاي العروسة وزن 40 جرامًا بنحو 0.16 جنيه.

وارتفع سعر شاي ليبتون وزن 40 جرامًا بنحو 0.23 جنيه، بينما زاد متوسط سعر الشاي للكيلو بنحو 1.79 جنيه.

وتعكس تحركات أسعار السلع الغذائية تفاوتًا بين المنتجات خلال تعاملات اليوم، مع استمرار تغير الأسعار وفقًا لمستويات المعروض والطلب وتكاليف الإنتاج والتداول في الأسواق.

السلع الغذائية الشاى البيض

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