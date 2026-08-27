بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

أثارت موجة من الإصابات ببكتيريا «السالمونيلا» في عدد من الدول الأوروبية حالة من القلق، بعدما تم تسجيل أكثر من 340 إصابة في 7 دول، بينها ما يزيد على 200 حالة في بريطانيا، فضلًا عن تسجيل حالة وفاة واحدة، وسط تحقيقات موسعة لتحديد مصادر العدوى.

وتشير التحقيقات الجارية إلى احتمالية ارتباط بعض الحالات بالبيض المستورد المستخدم في المطاعم والمقاهي، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة بحث مصادر أخرى محتملة للعدوى، من بينها بعض منتجات الدجاج، في محاولة لتتبع أسباب انتشار الإصابات والوقوف على مصدرها الرئيسي.

بدوره ، نفى الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، صحة الشائعات المتداولة خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود مخاوف من بكتيريا «السالمونيلا» في منتجات البيض المحلية، مؤكدًا أن صناعة الدواجن والبيض في مصر تخضع لمنظومة رقابية متكاملة، وأن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي يجب التعامل معه بحذر وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة.

اكتفاء ذاتى من الدواجن

وقال" الزيني" خلال تصريحات ل "صدى البلد " إن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من إنتاج بيض المائدة، مع وجود فائض في الإنتاج يقدر بنحو 25%، مشددًا على أن السوق المحلية تعتمد بصورة أساسية على الإنتاج المصري، ولا يتم استيراد البيض من صياغات بديلة

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن قطاع إنتاج البيض في مصر يمتلك طاقات إنتاجية كبيرة تمكنه من تلبية احتياجات السوق المحلية بصورة مستمرة، فضلًا عن وجود فائض إنتاجي في بعض الفترات.

وأكد أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يمثل أحد عناصر قوة الصناعة الوطنية، ويعكس حجم الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع الدواجن على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على استقرار هذه الصناعة باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتوفير البروتين الحيواني للمواطنين.

وأضاف أن انتشار معلومات غير دقيقة حول المنتجات المحلية قد ينعكس سلبًا على السوق والمنتجين، رغم أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالغذاء والصحة العامة.

أعلاف نباتية تعتمد على الذرة والصويا

وأشار الزيني إلى أن طبيعة الأعلاف المستخدمة في صناعة الدواجن داخل مصر تعتمد بصورة رئيسية على مكونات نباتية، وفي مقدمتها الذرة والصويا، موضحًا أن نظم التغذية والإنتاج تختلف من دولة إلى أخرى وفقًا للمعايير والظروف الخاصة بكل سوق.

وشدد على ضرورة عدم إجراء مقارنات أو تعميمات بين أوضاع الإنتاج في دول مختلفة والسوق المصرية دون الاستناد إلى بيانات علمية ورقابية دقيقة.

وأوضح أن صناعة الدواجن المصرية لديها منظومة إنتاج متكاملة، تبدأ من المزارع ومرورًا بمراحل الإنتاج المختلفة، وهو ما يستدعي التعامل مع أي ادعاءات تتعلق بسلامة الغذاء من خلال الجهات المختصة فقط.

رقابة بيطرية وغذائية على المزارع والمنتجات

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن المزارع والمنشآت العاملة في القطاع تخضع للمتابعة والرقابة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقًا للأدوار المنوطة بكل جهة موضحا أن منظومة الرقابة تستهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلك، إلى جانب متابعة المزارع والمنشآت الإنتاجية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعمول بها.

الطهي الجيد يقلل المخاطر

وتطرق الزيني إلى أهمية اتباع الممارسات السليمة في التعامل مع الغذاء داخل المنازل، مشيرًا إلى أن طهي البيض جيدًا يعد من الممارسات الأساسية التي يتبعها المستهلك المصري، سواء من خلال السلق أو الطهي الكامل ، مؤكدا علي أهمية الالتزام بقواعد النظافة العامة والتعامل السليم مع الأغذية، والحصول على المعلومات والإرشادات من المصادر الرسمية والمتخصصة.

دعوة لعدم إثارة الفزع بين المواطنين

ودعا الدكتور ثروت الزيني وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية.

وأكد أن نشر الشائعات أو المعلومات غير الموثقة قد يؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين والإضرار بالمنتج المحلي والاستثمارات الوطنية، خاصة في قطاع يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن قطاع الدواجن يعد من الصناعات الاستراتيجية التي توفر احتياجات السوق من المنتجات الحيوانية وتستوعب استثمارات كبيرة، الأمر الذي يفرض مسؤولية مضاعفة عند تناول أي معلومات تخص هذا القطاع.

وأكد على ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية والمختصة للتحقق من أي معلومات يتم تداولها بشأن البيض أو منتجات الدواجن، وعدم الانسياق وراء الشائعات، حفاظًا على وعي المستهلك ودعمًا للصناعة الوطنية والاستثمار المحلي.