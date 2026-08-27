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لفتة إنسانية.. هبة مجدي ترد على دعاء الرئيس السيسي لها باحتفالية المولد النبوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لفتة إنسانية جميلة| الرئيس السيسي يطمئن على صحة هبة مجدي ويدعو لها: ربنا يسعدك وما يزعلكيش

هبة مجدي
هبة مجدي
هاني حسين

تصدرت الفنانة هبة مجدي، مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد مشاركتها المتميزة في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، ودعاء الرئيس السيسي لها.

أغنية في حب سيدنا النبي 

شاركت الفنانة هبة مجدي في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف لعام 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت خلال الاحتفالية أغنية «في حب سيدنا النبي»، وسط أجواء روحانية؛ احتفاءً بذكرى مولد الرسول- صلى الله عليه وسلم-.

وعقب انتهاء فقرتها؛ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إنسانية إلى هبة مجدي، داعيًا الله أن يسعدها ويحفظها ويمنحها العافية والستر.

دعاء الرئيس السيسي لهبة مجدي 

وقال الرئيس السيسي: «أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه يسعدك ويعافيكِ ويحميكِ ويسترك وما يزعلكيش أنتِ وكل الناس».

محمد محسن: شكرا يا ريس 

وحرص الفنان محمد محسن على توجيه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب مشاركة زوجته الفنانة هبة مجدي في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، التي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية في مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة.

وجاءت مشاركة هبة مجدي في الاحتفالية، كأول ظهور عام لها بعد فترة علاج مرت بها، حيث حرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة دعم ودعاء لها خلال كلمته في المناسبة.

ونشر محمد محسن عبر حسابه على موقع «فيسبوك» رسالة أعرب خلالها عن تقديره للرئيس السيسي، قائلًا: «خالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللفتة الإنسانية الطيبة اللي عمرنا أبدًا ما هننساها». 

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