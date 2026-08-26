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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فورد تستعد لإطلاق SUV جديدة بتصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد
فورد
كريم عاطف

تستعد شركة فورد لتقديم سيارة SUV مدمجة جديدة في الأسواق الأوروبية، ضمن تعاون مع مجموعة جيلي الصينية، في خطوة تجمع بين الخبرات الهندسية الأمريكية والمنصة التقنية الصينية، مع توجه لمنح السيارة هوية رياضية مستوحاة من عالم سباقات الرالي.

وتعتمد السيارة المرتقبة على منصة GEA التي تطورها جيلي للسيارات الكهربائية والهجينة، وهي بنية متعددة الاستخدامات تتيح لفورد طرح السيارة بأكثر من منظومة دفع، تشمل النسخ الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن.

ورغم اشتراك السيارة في الأساس الهندسي مع بعض طرازات جيلي، تعمل فورد على تقديم تصميم خارجي مختلف يحمل بصمتها الخاصة، مع خطوط أكثر قوة وطابع رياضي مستوحى من تاريخ العلامة في رياضة الرالي، بهدف منح السيارة شخصية مستقلة عن الطرازات الصينية التي تستخدم المنصة نفسها.

ومن المقرر بدء إنتاج السيارة في مصنع فورد بمدينة فالنسيا الإسبانية عام 2028، ضمن مشروع مشترك بين فورد وجيلي، تمتلك فيه الشركة الأمريكية حصة تبلغ 66% مقابل 34% لجيلي، مع خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع.

وستشارك السيارة الجديدة خطوط الإنتاج مع طراز اخر من عائلة Bronco مخصص للطرق الوعرة، إلى جانب سيارتين كهربائيتين تحملان علامة جيلي.

ويعكس المشروع توجه فورد نحو الاستفادة من المنصات العالمية وشراكات التصنيع لتقليل تكاليف التطوير والإنتاج، مع الحفاظ على هوية تصميمية وأداء يتناسبان مع متطلبات الأسواق الأوروبية، خاصة مع تزايد المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة.

وتراهن فورد من خلال هذا الطراز على الجمع بين المرونة في أنظمة الدفع، والتصميم الرياضي، والتقنيات الحديثة، بما يتيح لها تعزيز حضورها في فئة السيارات متعددة الاستخدامات المدمجة خلال السنوات المقبلة.

فورد جيلي الصينية التقنية الصينية سباقات الرالي عالم سباقات الرالي جيلي Bronco

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