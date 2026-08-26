بي ام دبليو 7 الكهربائية 2027 تباع بهذه المواصفات

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 ، وتنتمي 7 Series لفئة السيارات السيدان الكهربائية .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

تنتج سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 قوة 544 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 250 كم/ساعة، وبها عزم دوران 745 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

تحتوي سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

ويوجد بها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون و 200 ألف جنيه .