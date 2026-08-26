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"راجل وطني ومصري صميم".. إيناس جوهر تدعم أحمد موسى بعد خروجه من المستشفى
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"راجل وطني ومصري صميم".. إيناس جوهر تدعم أحمد موسى بعد خروجه من المستشفى

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

وجهت الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر رسالة دعم ومساندة للإعلامي أحمد موسى، عقب خروجه من المستشفى، معربة عن سعادتها بتحسن حالته الصحية، ومؤكدة تقديرها لما قدمه لجمهوره ودعمه المستمر لقضايا بلده.

إيناس جوهر تكشف تفاصيل مفاجأتها لأحمد موسى

وقالت إيناس جوهر، في رسالة مصورة عبر قناة «صدى البلد»، إنها كانت حريصة على زيارة أحمد موسى بعد خروجه من المستشفى، وكشفت أنها توجهت إلى مقر القناة لمفاجأته خلال برنامجه «على مسئوليتي».

وأوضحت: «أنا فرحت جدًا لما كلموني وقولت الله هروح صدى البلد، ممكن هكون أول مرة أبقى معاهم وهشوف أحمد موسى بعد ما خرج من المستشفى».

وأضافت أنها وصلت إلى القناة متأخرة، وكانت تستعد للدخول على أحمد موسى وتقديم مفاجأة له في برنامجه، إلا أنها فوجئت بأنه غادر القناة بناءً على نصيحة النائب محمد أبو العينين، الذي رأى ضرورة بقائه في المنزل لبعض الوقت حتى يستعيد عافيته قبل العودة إلى جمهوره.

«كل ده ما يكفيش عطاءه لناسه وجمهوره»

وتابعت إيناس جوهر حديثها قائلة إنها لم تعرف ماذا تفعل بعد عدم تمكنها من مقابلة أحمد موسى، موضحة: «معرفتش أعمل إيه لما مشوفتش أحمد موسى، أروحله ولا أجيبله ورد؟ بس كل ده ميكفهوش عطائه لناسه ولجمهوره».

وأكدت أن ما قدمه الإعلامي أحمد موسى لجمهوره وما يطرحه من قضايا يعكس ارتباطه بالمجتمع وحرصه على متابعة الملفات التي تهم المصريين.

إيناس جوهر: أحمد موسى مصري صميم

وأشادت الإذاعية الكبيرة بأحمد موسى، مؤكدة أنه يتمتع بحس وطني واضح، وقالت: «أحمد موسى مصري صميم، بيكلمنا من قلبه».

وأضافت: «يا ساتر على الناس بيبانوا وقت الشدة»، في إشارة إلى أهمية الوقوف بجانب الأشخاص في أوقات المرض والأزمات، والتعبير عن التقدير لهم بعيدًا عن أي خلافات أو اختلافات في وجهات النظر.

رسالة حادة لمن ينتقدون أحمد موسى

ووجهت إيناس جوهر رسالة إلى منتقدي أحمد موسى، قائلة: «مش عاجبكم أحمد موسى الراجل الوطني العظيم اللي مش بيستنى لحظة حد يجيب سيرة مصر بحاجة وحشة، أنتوا بجد مالكوش حق».

وشددت على أن الاختلاف في الآراء لا ينبغي أن يمنع التضامن الإنساني مع أي شخص يمر بظروف صحية صعبة، داعية إلى مراعاة مشاعر الآخرين في مثل هذه المواقف.

«المصريين مش كده».. إيناس جوهر تدعو لمساندة أحمد موسى

وتابعت إيناس جوهر: «يا جماعة المصريين مش كده، لما حد فينا يكون تعبان نديله دمنا لو احتاج، نخليه يكون فرحان حتى وهو تعبان»، مطالبة الجميع بالابتعاد عن القسوة والانتقاد في وقت المرض.

«أنا مستنياك هنا».. رسالة إلى أحمد موسى

وفي ختام رسالتها، وجهت إيناس جوهر حديثها مباشرة إلى أحمد موسى، مؤكدة انتظارها لعودته إلى جمهوره بعد انتهاء فترة النقاهة.

وقالت: «أنا قاعدة هنا في ستديو صدى البلد، وأقعد براحتك في فترة النقاهة، وأنا مستنياك هنا وأقعد يوم أو 10 أو شهر»، في رسالة تحمل مشاعر دعم وتقدير للإعلامي أحمد موسى، متمنية له تمام الشفاء والعودة إلى الشاشة.

أحمد موسى إيناس جوهر الوعكة الصحية لأحمد موسي

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