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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد الجيش اللبناني يزور إيطاليا لتعزيز التعاون العسكري وتأكيد دعم روما لاستقرار لبنان

قائد الجيش اللبناني يزور إيطاليا
قائد الجيش اللبناني يزور إيطاليا
أ ش أ

 زار قائد الجيش اللبناني العماد رودولف إيطاليا، يرافقه وفد عسكري، بدعوة من نظيره الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو، في إطار تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والإيطالي والبحث في التطورات الأمنية.

واستهل العماد هيكل زيارته بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري الوطني لفيكتور إيمانويل الثاني، قبل أن يتوجه إلى قيادة القوات المسلحة الإيطالية في مقر وزارة الدفاع، حيث كان في استقباله نظيره الإيطالي، وأقيمت له التشريفات الرسمية.

وعقد الجانبان لقاءً بحضور أعضاء الوفدين العسكريين اللبناني والإيطالي، تناول آخر التطورات وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين.

وأكد الجنرال بورتولانو أن "استقرار لبنان أولوية استراتيجية"، مشيداً بـ"علاقات الصداقة بين البلدين"، ومشدداً على "أهمية دعم الجيش اللبناني، نظراً لدوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار".

وتطرق البحث إلى الدور الأساسي لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل"، التي تشارك فيها الوحدة الإيطالية، والبعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان "MIBIL"، واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان "MTC4L"، إضافة إلى رؤية إيطاليا ودورها في مرحلة ما بعد اليونيفيل.

من جهته، شكر العماد هيكل الجنرال بورتولانو، مثمناً "الدعم الإيطالي للجيش اللبناني"، كما تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية أنطونيو تاياني الموجود خارج البلاد، أكد خلاله دعم إيطاليا لجهود الجيش اللبناني.

والتقى قائد الجيش كذلك المدير العام لوزارة الخارجية الإيطالية ريكاردو جاريجليا، والمدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي في وزارة الخارجية الإيطالية السفيرة سيسيليا بيشيوني، حيث جرى البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي شدد على "ضرورة إرساء السلام في لبنان"، معتبراً أن "الجيش يؤدي دوراً كبيراً في صون أمن البلاد".

واختتم العماد هيكل زيارته في أحد مراكز الصناعات العسكرية الإيطالية، حيث اطلع على آلية العمل والتقنيات الحديثة المستخدمة فيه.

الجيش اللبناني العماد رودولف إيطاليا لبنان الخارجية الإيطالية

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