الخارجية الروسية: كل هجوم أوكراني على الأراضي الروسية ستكون له عواقب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين أن كل هجوم تشنه أوكرانيا على الأراضي الروسية ستكون له عواقب.

وقال جالوزين - في تصريح أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية - إن «كل هجوم على الأراضي الروسية ستكون له عواقب».

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية بدأت شن هجمات منهجية ومتواصلة على مصانع الطائرات المسيرة وغيرها من منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف ومناطق أخرى، إلى جانب البنية التحتية للوقود والطاقة والخدمات اللوجستية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية (المعترف بها من جانب واحد) ليونيد باسيتشنيك مقتل 9 أشخاص في غارة بطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية استهدفت حافلة.

وقال باسيتشنيك إن القوات الأوكرانية استهدفت، في وضح النهار، حافلة كانت متجهة من ليسيتشانسك إلى ستاخانوف على طريق زولوت-بيرفومايسك السريع، وكان على متنها 15 راكبًا.

وأضاف أن 8 أشخاص لقوا حتفهم على الفور جراء الهجوم، فيما نُقلت شابة تبلغ من العمر 20 عامًا إلى العناية المركزة، حيث توفيت لاحقًا متأثرة بإصابتها.