وزارة النقل تستعرض خطة تطوير الطرق والكباري للتحول لمركز إقليمي للوجيستيات

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ، قامت وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بتكلفة إجمالية تتعدى الــ 2 تريليون جنيه( طرق وكبارى – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائى – النقل البحرى – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهرى) .



1- في مجال الطرق والكباري :

أ‌- المشروع القومي للطرق :

(1) تم الإنتهاء من تنفيذ 6600 كممن الطرق جديدة من إجمالي 7500 كم .

(2) تم الإنتهاء من تطوير وازدواج ورفع كفاءة 8700 كم من شبكة الطرق الرئيسية الحالية من إجمالى 10 آلاف كم.

(3) جاري تنفيذ900كم طرق جديدة و تطوير وازدواج ورفع كفاءة 1300 كم

ومن أهم الطرق التي تم الإنتهاء منها :

 مشروعات الإنشاء

1- إنشاء الطريق الدائري الإقليمي بإجمالي أطوال 400 كم حيث جاري تطوير الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من محور الضبعة حتي طريق السويس بطول 152 كم ومخطط تطوير باقي المسافة بعد الانتهاء من الأعمال الجارية .

2- إنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم .

3- إنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كم .

4- إنشاء طريق الداخلة – شرق العوينات بطول 275 كم .

5- إنشاء طريق توشكي – شرق العوينات بطول 359 كم .

6- إنشاء طريق سيوة – جغبوب بطول 90 كم .

7- إنشاء طريق بني سويف – الزعفرانة بطول 158 كم .

8- إنشاء محور الزقازيق – السنبلاوين الحر بطول 40 كم .

9- إنشاء طريق طنطا - كفر الشيخ ( في المسافة من طنطا – دماط )

بطول 18 كم .

10- انشاء طريق المحلة / كفر الشيخ بطول 32 كم .

11- إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق بطول 33 كم تم نهو المرحلة الأولي بطول 10 كم وجاري العمل في المرحلة الثانية بطول 23 كم .

12- إنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي بطول 21 كم تم نهو المرحلة الأولي بطول 11 كم وجاري العمل في المرحلة الثانية

بطول 10 كم.

13- انشاء طريق شرق الرياح التوفيقي (بنها / المنصورة) بطول 73 كم ، تم نهو المرحلة الاولي في المسافة من بنها حتي هلا بطول 17 كم وجاري العمل في المرحلة الثانية في المسافة من هلا / ميت غمر(حتي كوبري دقادوس) بطول 15 كم ومخطط العمل في باقي المسافة بطول 51 كم بعد الإنتهاء من الأعمال الجارية .

 مشروعات التطوير

1- تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري بطول 116 كم تم نهو المرحلة الاولي بطول 76 كم في المسافة من تقاطع الاسكندرية الزراعي حتي وصلة المريوطية وجاري نهو أعمال تطوير المسافة من تقاطع الاسكندرية الصحراوي حتي وصلة الواحات بطول 13 كم والمسافة من المريوطية حتي المنصورية بطول 3 كم وجاري العمل في تطوير باقي المسافة من تقاطع الاسكندرية الزراعي حتي تقاطع الاسكندرية الصحراوي بطول 24 كم.

2- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1226 كم تم نهو الأعمال في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول290 كم والمسافة من السباعية الي اسوان بطول 112,5 كم وجاري العمل في المسافة من القوصية / اسيوط بطول 57 كم والمسافة من الاقصر / السباعية بطول 113 كم والمسافة من اسوان / توشكي بطول 215 كم بإجمالي

أطوال ٣٨٥ كم مخطط تطوير باقي الطريق بعد الإنتهاء من الأعمال الجارية بأجمالي أطوال ٤٣٨,٥ كم .

3- تطوير طريق وادي النطرون / العلمين بطول 135 كم .

4- تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة بطول 60 كم .

5- تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم .

6- تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته .

7- تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسي علم بطول 200 كم.

8- تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم.

9- تطوير وازدواج طريق اسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي

بطول 300 كم .

10- تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 800 كم حيث جاري انشاء طريق شاحنات خرساني وتطوير الطريق القائم في المسافة من الكم 43 ( مدينة الأثاث بدمياط ) حتى الكم 132 ( كراكة الرمال السوداء ) بطول 89 كم ورفع كفاءة المسافة من تقاطع القاهرة / الاسكندرية الزراعي حتي تقاطع القاهرة / الاسكندرية الصحراوي بطول 13 كم بإجمالي أطوال 102 كم وتم نهو تطوير المسافة من كم 21 حتي كم 275 ( مطروح ) بطول 254 كم وجارى تطوير المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 240 كم .

11- إزدواج طريق الشيخ فضل / راس غارب 90 كم .

12- توسعـــة وتطويـــر طريق رافد جمصة / المنصورة بطول 50 كم .

13- تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول 26 كم .

14- ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم.

15- ازدواج ورفع كفاءة طريق جناكليس / اسكندرية الصحراوي بطول 20 كم .

16- تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كم .

17- تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوي من الطريق الدائري / الدائري الإقليمي / وصلة النفق بطول 88 كم .

18- تطوير الطريق من رأس النقب حتي طريق طابا / نويبع بطول 131 كم .

19- تطوير محور أبو ذكري (محور التعمير) بطول 35 كم .

20- تطوير طريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كم .

21- تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كم .

22- تطوير طريق دهب - نويبع بإجمالي طول 70 كم ( المرحلة الاولي بطول 22 كم ) .

23- تطوير ورفع كفاءة محور٣٠ يونيو في المسافة من بوررسعيد وحتى طريق

القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى بطول ٩٥ كم وتم نهو رفع كفاءة وتطوير مسافه ٧,٥ كم ومخطط تطوير باقي المسافة بعد الإنتهاء من الأعمال الجارية بطول 87,٥ كم .

ب‌- محاور النيل :

 تم التخطيط لإنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي

عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014.

 تم الإنتهاء من تنفيذ 19محورمن إجمالى 35 محور( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط - بديل خزان اسوان - منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام - الفشن ) ليصل عدد المحاور إلى 73 محور على النيل لتقليل المسافات البينية بين المحاور لتكون25 كم

 جاري تنفيذ16محورجديد ( 3 يوليو - دراو –أبو تيج – دشنا - تلا / طنوب – أبو غالب – القطا - كفر شكر – القناطر الخيرية – سمنود – شبراخيت – الودي – مغاغة – ابو قرقاص – ارمنت – السباعية ) .

ج‌- الكبارى العلوية والأنفاق ( الأعمال الصناعية ) على الطرق الرئيسية :



 تم الإنتهاء من تنفيذ 946 كوبرى / نفق من إجمالي 1000 كوبرى / نفق

مخطط تنفيذها ليصل عدد الأعمال الصناعية على الطرق الرئيسية

إلى 2500 كوبرى / نفق وجاري تنفيذ 54كوبرى / نفق .

د‌- الكبارى أعلى مزلقانات السكة الحديد الأكثر خطورة :

- تم الإنتهاء من تنفيذ 35 كوبرى من إجمالي 53 كوبرى مخطط تنفيذها

وجاري تنفيذ 18كوبرى وكانآخرها(المضيق والسيل في محافظة أسوان وابو حمص والصيرفي في محافظة البحيرة وقويسنا بمحافظة المنوفية وابو شوشه وابو تشتبمحافظة قنا)

ﻫ - خطة رفع كفاءة الطرق ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى ( حياة كريمة ) :

 مخطط رفع كفاءة 2900كمطرق فى نطاق عدد 20 محافظة( 52 مركز ) .

 تم الإنتهاء من الخطة بنسبة تنفيذ 90 %من القطاعات المتاحة بعد نهو أعمال المرافق .

و- خطة رفع كفاءة الطرق المحلية فى المحافظات :

(1) مخطط رفع كفاءة 38 ألفكم طرق فى نطاق محافظات الجمهورية .

(2) تم الإنتهاء من الخطة بنسبة تنفيذ 100 % .

ز- الأتوبيس الترددى السريععلي الطريق الدائري ( BRT ) :

 تم الانتهاء من انشاء المرحلة الأولىعلي الطريق الدائري بعدد 16محطة

من تقاطع نفق الجولف وحتى طريق الإسكندرية الزراعى ، وتم التشغيل الفعلى بالركاب في 1 يونيو 2025 وتم الانتهاء من تنفيذ محطة الجولف وتشغيلها لخدمة جمهور المواطنين في 15 مايو 2026 .

 تم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بعدد 16محطة لخدمة المسافة

من تقاطع نفق الجولف وحتى طريق القاهرة / الفيوم الصحراوى وتم الانتهاء من تنفيذ محطة صن كابيتال (محطة الفيوم) .

 مخطط تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بعدد 16محطة ( عدد 13 محطة لخدمة المسافة من طريق الإسكندرية الزراعى وحتى طريق الإسكندرية الصحراوى – عدد 3 محطة أعلى محور المريوطية ) .

2- في مجال السكك الحديدية :

 تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 6 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية تطوير أنظمة الإتصالات والسيطرة والتحكم و تطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري بالإضافة الي إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة

ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1,2 مليون راكب / يوم عام 2025 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنوياً عام 2014

إلي 6 مليون طن سنويا عام 2025 و 15 مليون طن سنوياً عام 2030 وأهم ما يتم في هذه المحاور :

أولاً : تطوير الوحدات المتحركة :

(1) توريد عدد 210 جرار جديد GE كما تم إعادة تأهيل عدد 107 جرار من إجمالي 220 جرار مخطط إعادة تأهيلها .

(2) توريد عدد 6 قطارات تالجو فاخرة من شركة تالجو الأسبانية .

(3) توريد عدد 1067 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة

من شركة جانزمافاج المجرية .

(4) الإنتهاء من إعادة تأهيل عدد 1404 عربة تحيا مصر .

(5) توريد عدد 609 عربة من اجمالي عدد 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف .

(6) الانتهاء من إعادة تأهيل 5000 عربة بضائع طرازات مختلفة من إجمالي 8945عربة .

(7) جارى توريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة من شركة تالجو الإسبانية لتقديم خدمة فندقية متميزة .

(8) جارى إعادة تأهيل ورفع كفاءة أسطول قطارات النوم الحالي وتم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 27 عربة من إجمالي 120 عربة.

(9) تم توريد عدد 105عربة قوى جديدة من اجمالي عدد 173عربة قوى

من مصنع سيماف .

ثانياً : تطوير البنية الأساسية :

(1) تطوير المحطات القائمة : تم الإنتهاء من تطوير عدد 367 محطة من إجمالى عدد 709 محطة.

(2) إنشاء محطات جديدة : تم الإنتهاء من انشاء محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل والمقامة على مساحة تعادل 4 أضعاف مساحة محطة رمسيس الحالية .

(3) تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد : تم تنفيذ المرحلة الأولي بعدد 6 محطات رئيسية ( القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور -محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل ) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات وجارى تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 5 محطات ( شبرا الخيمة - بنها – طنطا – أسيوط – سوهاج ).

(4) إنشاء وإزدواج خطوط سكك حديدية:

(أ‌) تم الإنتهاء من إنشاء خط كفر داود / السادات بطول 38 كم ضمن الممر اللوجيستي ( القاهرة / الإسكندرية ) وهو أول خط سكة حديد جديد ينشأ منذ 30 سنة وعــــدد 4 محطات ( 3 محطات ركاب لخدمة القرى ومدينة السادات1 محطة شحن بضائع عملاقة لخدمة المنطقة الصناعية بالسادات والميناء الجاف بها ).

(ب‌) تم إنشاء وصلة بطرة / بسنديلة بطول 5,25 كم وتطوير محطتي بطرة وبسنديلة .

(ج‌) إنشاء وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم وتطوير عدد 6 محطات على الخط ( القنطرة شرق – جلبانة – بالوظة - رمانة – نجيلة – بئر العبد ) بالإضافة الي انشاءعدد 2 محطة جديدة بالخط (السلام – 30 يونيو) لخدمة الجامعة الاهلية والجامعة التكنولوجية وانشاء وصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم ،

ووصلة ميناء العريش بطول 12 كم ، وجارى إنشاء خط بئر العبد/ العريش / طابا بطول 344 كم ليصل إجمالي طول الخط إلى 500كم.

(د‌) جاري انشاء خط الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس بطول 63,5 كم .

(هـ) جاري انشاء خط المناشي / 6 أكتوبر بطول 68 كم.

( و ) انشاء خط لربط ميناء جرجوب البحري بخط سكة حديد سملا / السلوم

بطول 28 كم .

(ز‌) جاري ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم .

(ط‌) ازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم .

(5) تجديدات السكة: تم تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال

1634 كممن اجمالي اطوال 10 الاف كم وعدد 2329 مفتاح من اجمالي 6664 مفتاح .

(6) ماكينات إنشاء السكة :

(7) تم تدبير عدد 17ماكينة جديدةآخر 10 سنواتبالإضافة إلى

36 ماكينة تم توريدها منذ أكثر من 35 سنة(طرازات مختلفة) .

(8) مخطط توريد عدد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بداية من أغسطس 2026و30 ماكينة جديدة للقطار السريع ليصل اجمالي عدد الماكينات إلى 97 ماكينة .

(9) تطوير المزلقانات : تم الإنتهاء من التطوير الشامل لعدد 822 مزلقان

من إجمالي 1120 مزلقان بالإضافة الي التطوير المدني لعدد 857 مزلقان

من اجمالي 1102مخطط تطويرها علي الشبكة .

ثالثاً : تطوير نظم الإشارات والتحكم :

يهدف التطوير إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني ، لزيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد علي العنصر البشري في تسيير حركة القطارات حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم ، ومن أهم هذه الخطوطخط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم وخط القاهرة – أسوان بطول 875 كم وخط بنها – بورسعيد بطول 214 كم ، بالاضافة الى تزويد المسافة من الاسكندرية / القاهرة / نجع حمادي و بنها / بورسعيد بطول اجمالي 953 كم بنظام تحكم آلي حديث ( ETCS-L1 ) .

رابعاً : تطوير الورش الإنتاجية :

 تم الإنتهاء من تطوير ورش السكك الحديدية بعدد 33 ورشة رئيسية لزيادة الإنتاجية بها ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة جنرال اليكتريك في ورش التبين ومهمشة وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة أبو زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج .

 بالإضافة الي إنشاء 8 ورش جديدة ( مهمشة – بشتيل جرارات – بشتيل عربات – تالجو قطارات ركاب – السد العالى عربات – أسوان جرارات – الأسبانى بالفرز – المنيا الإضافية) من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها ، وجاري تنفيذ عدد 3 ورش ( إمبابة – الجمهورية بأسوان – تالجو النوم بالفرز).

خامساً - تنمية العنصر البشرى :

(1) تم تعيين عدد 550 مهندس بعد الإنتهاء من تدريبهم لمدة 6 شهور بالأكاديمية العسكرية المصرية بالإضافة إلي تعيين عدد

3350تكنولوجيوفنيومساعدقائدقطار بعد الإنتهاء من تدريبهم بالكلية التكنولوجية العسكرية لمدة 3 أشهر .

(2) تم تحويل المدرسة الثانوية الصناعية بوردان الي المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بنظام الاربع سنوات ( 2+2 ) وتم تخريج عدد (934) فني وتكنولوجي [444 فني متوسط - 490فني فوق متوسط بنظام السنتين منهم (175) تكنولوجي بنظام الاربع سنوات ( 2+2 ) ]ويعـــــــملون حاليا بهيئة السكة الحـديد والشركات التابعة لها كما قامتالشركات الأجـنبية ( ألستوم – هيونداى روتم – RATP – أفيك ) العاملة بمشروعات السكك الحديدية بالإستعانة ببعض الخريجينمنهم.

سادساً : إعادة الهيكلة الإدارية والمالية :

لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية ، تم إعادة الهيكلة الإدارية للقطاع بالكامل وتعديل القوانين المنظمة والتشريعات والعمل على إنشاء شركات مساهمة بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وصيانة المرفق لتعظيم العوائد الإقتصادية والإستثمار فى الأصول المملوكة للدولة .

3- في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائى :

أ‌- افتتاح المرحلتين الأولي والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT

( السلام – العاشر – العاصمة الإدارية ) بطول 70 كم وعدد 12 محطة ،

وتم تشغيل عدد 2 محطة ( كاتدرائية الميلاد + القيادة الاستراتيجية ) منالمرحلة الثالثة والتي تمتد بطول20.4 كم وعدد 4 محطات وجاري استكمال باقي الاعمال بالإضافة الي تنفيذ المرحلة الرابعة بطول 15.13 وعدد 5 محطات ليصل إلي 105,5 كم ، وجاري دراسة المرحلة الخامسة بطول 7,8 كم وعدد 1 محطة ليصل إلى المنطقة الصناعية بالعاصمة الجديدة .

ب‌- إفتتاح محطة عدلي منصور المركزية علي مساحة 15فدان والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين عدد 6 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف– الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد عدلي منصور / السويس – السوبرجيت - الأتوبيس الترددي BRT– الأتوبيس الترددي عدلي منصور / السلام ) .

ج‌- الانتهاء من تنفيذ وافتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله الأربعة

بطول 41.2 كم وتشغيل الخط للجمهور ، ومتبقي له المرحلة الخامسة بطول 9.2 كم ليصل الي مطار القاهرةويكتمل الخط ويحقق الجدوي الاقتصادية له وقد حصل المشروع حصل على أفضل مشروع حكومى عربي لتطوير البنية التحتية جائزة التميز الحكومى العربي لعام 2022.

د - توريد عدد 32 قطار مكيف للتشغيل علي الخط الثالث للمترو.

هـ - الانتهاء من تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة

وتم إفتتاحه بتشريف السيد رئيس الجمهورية يوم 20 مارس 2026

و تم في 6/5/2026 تشغيل المرحلة الأولى من محطة المشير طنطاوى حتى محطة مدينة العدالة للجمهور و تم تشغيل المرحلة الثانية من محطة إستاد القاهرة وحتى محطة المشير طنطاوى للجمهور في 27/6/2026.

و- جاري تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43,8كم وعدد 13 محطة، من المخطط بدء التشغيل التجريبي لعدد 8 محطات (أكتوبر الجديدة – طريق الإسكندرية الصحراوي) في أكتوبر 2026وباقي المحطات (طريق الإسكندرية الصحراوي – وادي النيل) خلال الربع الأول من 2027 .

ز- جاري تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بطول 19 كم وعدد 17محطة.

ح- جاري تنفيذ عدد 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم بعدد 60 محطة وتشمل الخط الأول ( السخنة – العلمين – مطروح ) بطول 660 كم والخط الثاني (أكتوبر – أسوان – أبوسمبل) بطول 1100 كم والخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 175 كم.

ط- تم توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع تحالف شركات ( DB الألمانية - السويدى إليكترك ) في11 / 11 /2025 على هامش فاعاليات معرض ومؤتمر النقل لأفريقيا والشرق الأوسط (TransMEA ).

ى - تم الإنتهاء من تصنيع عدد 26 قطار إقليمي من إجمالى 34 قطار وتم وصول

16 قطار آخرهم في يوليو 2026 ، كما تم الإنتهاء من تصنيع عدد 14 قطار سريع من إجمالى 15 قطار تم وصول 7 قطارات آخرهم في مايو 2026 بالإضافة إلى الإنتهاء من تصنيع الجرارات بالكامل بإجمالى عدد 14 جرار وتم وصولهم وكان أخرهم في يوليو 2026 وذلك للعمل على الخط الأول من شبكة

القطار الكهربائى السريع .

ك- جارى تطوير شبكة النقل بالإسكندرية الحالية بطول 121.4 كم

حيث جارى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية(أبو قير - محطة مصر)بطول 21,7 كم وعدد 20محطة، ومن المخطط تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة للمشروع ليتمد حتى مطار برج العرب ليتكامل مع الخط الأول من القطار الكهربائى السريع ، و جارى إعادة تأهـيل ترام الرمل (من محطة فيكتوريا وحتي محطة الرمل) بطول13,2كمو عدد 24محطة.

ل- تم تسليم المسار النهائي للمرحلة الاولي للخط السادس لمترو الأنفاق

من الخصوص حتي المعادي الجديدة بطول 39.38كم وعدد 26 محطة

الي شركة الستوم الفرنسية على هامش فاعاليات معرض ومؤتمر النقل لأفريقيا والشرق الأوسط (TransMEA ).

توطين صناعة النقل :

1- التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة40فدانلإنشاء مجمع صناعي ( مصنع الأنظمة الجارى إنشاؤه –

مصنع الوحدات المتحركة المخطط البدء في تنفيذه بعد توقيع عقد الخط السادس ).

2- التعاون مع شركة كول واى مصر لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخليةلقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش

كوم أبو راضي .

3- التعاونمع الشركة الوطنية المصرية لصناعةالسكك الحديدية ( نيرك) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاقبمنطقة شرق بورسعيد و تم إفتتاحه خلال الإحتفال بعيد العمال بتشريف السيد رئيس الجمهورية ( مايو 2026 ) .

4- التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج التفريعات .

5- التعاون مع مصنع ترانس بريك بالإسكندرية لانتاج لقم فرامل قطارات السكك الحديدية.

6- التعاون مع مصنع سيماف لتصنيع عربات ركاب / قوي / بضائع طرازات مختلفة لصالح السكة الحديدو توريد عرباتالبضائع لصالح القطار الكهربائي السريع .

7- التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألفإلي مليون طن سنوياً،

وقد تم البدء فى الإنتاج والتوريد للسكك الحديدية كما يجرى إنتاج القضبان لمشروع القطار الكهربائى السريع .

8- بالإضافة إلى إنشاء عدد 6مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية ( سيجوارت – الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى – كونكريت بلس – الشركة المصرية لإنشاء مرافق النقل والمطارات ) منها عدد 4مصانع لفلنكات شبكة القطار السريع .

9- التعاون مع مصنع حديد عزلإنتاج ألواح الصلب المستخدمة فى تصنيع أبدان عربات السكك الحديدية والمترو وأبدان السفن.

10- التعاون مع شركات وطنية مصرية ( مصنع النصر للسيارات - مصنع مان قسطور - مصنع الجيوشى –مصنع MCV - مصنع قسطور مصر للصناعة والتجارة - مصنع " GB BUS"غبور) لتصنيع وتوريد الأتوبيسات والميني باصاتالعاملة بالشركات التابعة

لوزارة النقل ( الشركة القابضة للنقل البحري والبري والسوبرجيت واكتا ) .

11- التعاون مع مصانع وطنية مصريةلتصنيع مقطورات نقل البضائع (مصنع أباظة للمقطورات - مصنع MCV لتصنيع رأس جرار / مقطورات نقل البضائع ) .

4- في مجال النقل البحرى :

 في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية للوصول للهدف الرئيسي وهو تحويل مصر اليمركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت .

 قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات ( ممر العريش / طابا - ممر السخنة / الإسكندرية - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا / المنصورة / دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / اسوان / أبو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور- ممر برنيس / اسوان / توشكي /شرق العوينات / الكفرة / انجامينا بتشاد ) .

 محاور الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 :

أ‌- تطوير وإنشاء الموانئ البحرية :

(1) انشاء الأرصفة البحرية :

 تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق ( 18-25 ) مليتخطي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز١٠٠كم.

 تم الإنتهاء من تنفيذ 45 كم و جارى تنفيذ 25 كم

(2) انشاء حواجز الأمواج :

 تم التخطيط لإنشاء 35 كم ليصل إجمالى حواجز الأمواج إلى 50كم .

 تم الإنتهاء من تنفيذ 21 كم و جارى تنفيذ 14 كم.

(3) زيادة مساحات الموانئ :

 تم التخطيط لتصل مساحات الموانئ إلى 100 مليون م2 .

 تم الإنتهاء من تنفيذ 35 مليون م2 و جارى تنفيذ 25 مليون م2 .

(4) الخدمات البحرية :

 تم التخطيط لتطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية لتصل إلى 80قاطرة بقوة شد تصل إلى (70 -90 ) طن .

 تم الإنتهاء من تطوير وبناء 22 قاطرة بقوة شد تصل إلى ( 70–80 ) طن

و جارى تنفيذ 28 قاطرة .

 وفي هذا الإطار ، تم وجاري الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية من أهمها :

ميناء الإسكندرية :

1- تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ).

2- تم إنشاء محطة الحبوب والغلال85 /3 بطول 433 مترطولىوتسمحبتراكىسفنحتى 70 ألفطنمن البضائع .

3- تم إنشاء عدد 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري " محور التعمير " ( محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة ) .

4- تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية لمحطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بطول 1680 متر وعمق 18 متر و ظهير خلفي 840 ألف م2 للمستثمر و ظهير خلفي 423 ألف م2 و تم تسليم الموقع للمشغل لانشاء البنية الفوقية .

5- جاري إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بأطوال أرصفة 1162 متر .

6- جاري إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7120 متر.

7- جاري إنشاء المنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس (273 فدان) .

8- تم الإنتهاء من تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بعدد 5 طوابق ، ومساحة

75 ألف م2 وبطاقة إستيعابية 3000 سيارة .

9- تم تنفيذ محطة الركاب البحريــة بميناء الإسكندرية على مساحة

15 ألف م2 وأرصفة بحرية بإجمالى طول 1000 م وعمق 11 م ، وذلك لإستقبال السفن السياحية العملاقة .

ميناء دمياط :

1- تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 680 متر .

2- تم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1425 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي بطول 4440 متر .

3- تم في 14/2/2026 التشغيل التجريبيلمحطة الحاويات " تحيا مصر 1 " بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3,5 مليون حاوية مكافئة حيت وتم استقبال 40 ونش ساحة أوتوماتيكي RTG وتوريد 12 ونش رصيف STS واستقبال سفينة الحاويات العملاقة ESSEN EXPRESS التابعة للخط الملاحي العالمي هاباج لويد والقادمة من ميناء أمبرلي بتركيا والتي يبلغ طولها 366,5 م ، و بعرض 48 م ، وغاطس حوالى 15,5 م و تصل طاقتها الإستيعابية حوالي 13177 ( TEU ) وتصل حمولتها الإجمالية حوالي 143262 طن، كما استقبلت المحطة سفينة الحاويات العملاقة METTE MAERSK التابعة للخط الملاحي العالمي ميرسك والتي ترفع علم الدنمارك، والذي يبلغ طولها 399 متر وعرضها 60 متر وغاطسها 16.10 متر، وتصل حمولتها الكلية إلى 194,849 طنًا، وقد تم تداول 4491 حاوية مكافئة .

4- جاري إنشاء حاجز أمواج غربى بأطوال 4580 م (مسار أول وثانى وثالث)

5- جاري إنشاء حاجز أمواج غربى بطول 860 م (المسار الرابع) .

6- جاري انشاء محطة الحبوب والغلال باطوال ارصفة 850 متر وساحة

270 الف م2وبعمق 18 م .

7- جاري ردم الساحة الخلفية الخاصة بالمحطة متعددة الأغراض

(تحيا مصر 2 )بكمية 14 مليون م3.

8- جاري إنشاء الحاجز الغربي النهائي بطول 6920 م.

9- جاري ردم الساحة الخلفية الخاصة بالمنطقة الصناعية غرب الميناء بكمية 11مليون م3 .

10- جارى ردم مساحة 7.5 مليون م2 من الأراضى المكتسبة بالمنطقة شرق الحاجز الشرقى .

موانئ البحر الأحمر :

1- تم تطوير ميناء نويبع البحري.

2- تم تطوير ميناء سفاجا البحري .

3- تم تطوير ميناء الغردقة البحري .

4- تم انشاء المخزن النموذجي ( المشون ) بمساحة 5900 متر مربع ، بميناء سفاجا البحري .

5- تم تطوير ورفع كفاءة ساحة شاحنات النقل الثقيل بمدينة سفاجا .

6- تم انشاء رصيف بطول 60 متر طولي بميناء سفاجا البحري .

7- تم انشاء الرافع الميكانيكي المتطور حمولة 200 طن بمدينة شرم الشيخ.

8- تم انشاء رصيف بطول 350 متر طولي وغاطس 7 متر بالرصيف الجنوبي بميناء بور توفيق – السويس .

9- تم في 8/6/2026 التشغيل التجريبى التجاريللمحطة متعددة الاغراض ( سفاجا 2 ) ، بمساحة 776 الف متر مسطح ، ورصيف بحري بطول 1100 متر طولي وعمق 17 متر ، حيث سبق واستقبلت المحطة عدد3 ونش ساحة أوتوماتيكي RTG وعدد6 ونش رصيف

و شهدت ارصفة المحطة وصول أول سفينتين لأرصفة (السفينة يو جي ار السمحة القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة و السفينة سفين بروسبر القادمة من ميناء الملك عبد اللهوعلى متنها 2642 حاوية مكافئة) كما تم إستقبال أول سفينتي حاويات بالمحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" MV Contanner Ship وجاريتنفيذ اعمال البنية الفوقية بمعرفة المشغل.

10- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء ميناء الصيادين .

11- جارى تنفيذ ميناء طابا البحرى بطول 520 متر طولى وعمق 12م.

12- جارى العمل في محطة الصب الجاف غير النظيف والرورو " سفاجا 3 " بإنشاء إمتداد لرصيف الصب الجاف الحالى بطول 220 م ليكون إجمالي أطوال أرصفة المحطة حوالى 480 م وعمق 14م ، ومساحة إجمالية 530 ألف م2 .

13- من المخطط تنفيذ محطة البضائع العامة والرورو ورافع السفن " سفاجا 4"

( رصيف بضائع عامة بطول 1140 متر وغاطس 17 متر - رصيف رورو بطول 865 متر وغاطس 14 متر - محطة خدمات بحرية "رافع سفن قدرة 15 ألف طن" ) .



ميناء السخنة :

1- تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6.3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8,6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والاراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 مليون متر مربع و30 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية .

2- تم استقبال محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 لعدد 6 أوناش رصيف عملاقة من أوناش STS للعمل بالمحطة وعدد 18 ونش ساحة أوتوماتيكي RTG Cranes .

3- تم في15/12/2025بدء التشغيل التجريبي التجاريلمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 بميناء السخنة ووصول اول سفينة لارصفة المحطة وهي السفينة CMA CGM HELIUM التي تتبع الخط الملاحي CMA CGM والقادمة من سنغافورة ( سفينة حاويات ) ، وتم استلام شهادة موسوعة جينيس للارقام القياسية لميناء السخنة كأعمق ميناء من صنع الانسان ينشأ علي اليابسة بعمق 19 م.

4- تم وصول عدد 27قطار بضائع إلى محطة الحاويات قادمة من مدينة الروبيكي للجلود محملة بالبضائع المتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعود لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 .

5- تم وصول اول سفينة تجارية لأرصفة محطة ترانس كارجو بالحوض السادس" السفينة M.V. CENTURY EAGLE" بإجمالي حمولة 52,483 طنًا، وطول 190 مترًا ، وعرض 32.26 مترًا.

6- تم عقد شراكات استراتيجية مع مجموعة من المشغلين العالميين والمصريين لإدارة وتشغيل بعض المحطات والأرصفة تتمثل في الآتى :

 موانئ دبيبمساحة : 1,565,000 م2

 البحر الاحمر لتداول الحاويات رقم 1 وبمساحة : 720,000م2

 البحر الاحمر لتداول الحاويات رقم 2 وبمساحة : 840,000م2

 شركة ترانس كارجو انترناشيونالبمساحة : 350,000م2

 شركة سكاي للموانئبمساحة : 250,000م2

 موانئ ابوظبي دحرجة السياراتبمساحة : 477,527 م2

 موانئ ابوظبي السياحيبمساحة : 33,844م2

 شركة ساف فلايبمساحة : 39:900م2

 موانئمصربمساحة : 416:529 م2

ب‌- تطوير الأسطول البحرى :

جاري تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 40سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الملاحة الوطنية - شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول ) وليكون الأسطول المصرى قادراً على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنوياًكالآتى:

(1) شركة الملاحة الوطنية التى تمتلك عدد 14 سفينة آخرها سفينة وادى العريش التى تم رفع العلم المصرى عليها بميناء دمياط يوم 28/11/2024 بتشريف السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتم التعاقد علي عدد 4 سفينة صب جاف حمولة 82 ألف طن للسفينة الواحدة بواسطة ترسانة هانتونج الصينية ومن المخطط النهو والإستلام

لعدد 2 سفينة خلال عام 2026 وإستلام عدد 2 سفينة خلال عام 2028 ومخطط التعاقد علي عدد2 سفينة حاويات فيدرز بحمولة 2400 حاوية خلال عام 2027 ليصبح إجمالى أسطول الشركة عدد 20 سفينة بحلول عام 2030 .

(2) الشركة المصرية لناقلات البترول والتى تمتلك عدد 2 سفينة صب سائل وجارى التعاقد عليعدد 4 سفن صب سائل ليصبح إجمالى أسطول الشركة عدد 6 سفنبحلول عام 2030.

(3) شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى التى تمتلك الشركة عدد

2 سفينة وجارى التعاقد عدد 2 سفينة ( متعددة الأغراض RORO POX) ليصبح إجمالى أسطول الشركة عدد 4 سفن بحلول عام 2030 .

(4) شركة الجسر العربي للملاحة وهى شركة تحالف من ثلاث حكومات مختلفة ( مصر – الأردن – العراق ) والتى تمتلك تمتلك الشركة عدد 10 سفن آخرها السفينة ( الحسين ) .

ج‌- الشراكات الإستراتيجية :

(1) تم تكوين وتعزيز شراكات إستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت علي النحو الآتي:

 رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة :

المشغل العالمي HPHوالخط الملاحي الأول عالميا MSC .

 ميناء شرق بورسعيد :

المشغل العالمي A.P.Moller والخط الملاحي الثاني عالميا MEARSK .

 محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية :

المشغل العالمي CMATerminalبالتحالف مع شركة مواني مصر البحرية

( شركة تابعة لوزارة النقل ) والخط الملاحي الثالث عالمياً CMA CGM .

 محطات متعددة الاغراض بميناء السخنة :

موانئ دبي العالمية لادارة وتشغيل محطات ( بضائع عامة – حاويات – صب سائل – صب غير نظيف ).

 محطات البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة :

تحالف ( HPH - CMA Terminal والخط الملاحي الثالث عالمياً CMA CGMوالخط الملاحي الرابع عالميا COSCO ).

 محطات الرورو والكروز بميناء السخنة :

شركة Noatum الاسبانية.

 محطة حاويات تحيا مصر ١ بميناء دمياط :

المشغل العالمي EURO GATE والخط الملاحي الخامس عالمياً HAPAG LOYID

 محطة حاويات بميناء أبوقير :

المشغل العالمي HPH والخط الملاحي السادس عالمياً EVERGREEN

 محطة متعددة الأغراض سفاجا 2 :

مجموعة موانئ ابو ظبي .

(2) تم تدشين واطلاق خط الرورو المصرى / الإيطالى بين مينائى ( دمياط – تريستا ) بتاريخ 28 / 11 /2024 وتم تسيير الرحلات بين المينائينبإجمالى عدد 85 رحلة ، وبلغ اجمالي صادرات خط الرورو السريع ( 135762طن ) تشمل 98614طن من الخضروات والفواكه و 13385طن من الملابس والمنسوجات و23640طن من المستلزمات المتنوعة ( الضفائر - الاسلاك - قطع غيار السيارات - ...)و 112 طن ترانزيتبالإضافة الي تدشين خدمة جديدة لنقل الشحنات المبردة والجافة القادمة من أوروبا عبر هذا الخط ، لنقلها إلى ميناء سفاجا ومنها إلى دول الخليج .

5- في مجال الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية :

تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية [ السـادس من أكتوبر - العاشر من رمضان – بني سويف (كوم ابو راضي) - السادات - برج العرب - دمياط الجديدة – مدينة الأثاث – الفيوم الجديدة – سوهاج الجديدة – شق الثعبان - القنطرة شرق – قسطل - أرقين – السلوم – الطور – رفح – بغداد – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – مرسى مطروح – العاصمة الجديدة –

قنا – توشكى – أبو سمبل – المناطق اللوجيستية بميناء الإسكندرية ( حوض المتراس -

نجع إسو والألومنيوم ) المنطقة اللوجيستية بميناء سفاجا ] وتم الآتي :

أ - تفضل السيد رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح الميناء الجاف في السادس

من أكتوبر علي مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية / يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بالمشاركة مع القطاع الخاص ، و تم توقيع شراكة استراتيجية بين شركةCMA CGMالفرنسية وميناء أكتوبر الجاف. ODP

ب- تم اسناد إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان علي مساحة 250 فدان الي شركة ميدلوج احدي الشركات التابعة لشركة MSC العالمية .

ج-تم التعاقد مع شركة ماك للسيارات لانشاء مصنع تصنيع وتجميع للسيارات بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عام علي مساحة 30 فدان بالمنطقة اللوجيستية باكتوبر .

د- تم التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عام لانشاء مصنعين علي مساحة 40 فدان ببرج العرب.

ﻫ- تم طرح مشروع انشاء اول ميناء جاف متخصص للرخام في منطقة شق الثعبان علي مساحة 125 فدان وجاري استكمال إجراءات المناقصة .

و- تم الانتهاء من دراسات الجدوي الخاصة بمشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بكوم أبو راضي علي مساحة 91 فدان وجاري طرح المشروع

في مناقصة عامة.

ز - تقدمت شركة أينوكس للتنمية الصناعية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية فى السلوم على مساحة 653 فدانبنظام حق الانتفاع لمدة 30 عام.

ح‌- جارى الإنتهاء من إجراءات التعاقد مع شركة قناه السويس لإنشاء الميناء الجاف بالقنطرة شرق على مساحة 33 فدان وجاري حالياً استصدار الموافقة العسكرية.

ط‌- تم التنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحري وشركة ثري A انترناشونال

لعمل شراكة لإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة السادات على مساحة 91.8 فدان .

ي- وفي إطار تطوير الموانئ البرية الحدودية شرقاً وغرباً وجنوباً :

(1) تفضل السيد رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البري علي مساحة 286 فدان والمتضمن إنشاء وتطوير عدد 41مبني وتطوير شبكة طرق بمساحة 400ألفم2 وتطوير المرافق .

(2) جاري تطوير ميناء طابا البري .

6- في مجال النقل النهرى :

 تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونياً ومن أهمها :

- تطوير الخط الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري –

ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتي هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة

( تم الانتهاء من أعمال تكريك وحماية جسور ترعة النوبارية بطول 120 كم) .

- إنشاء كبارى أهوسة المالح (2) كوبرى سيارات بطول (210) متر للكوبرى وكوبرى سكه حديد بطول (48) متر وذلك لتيسير مرور الوحدات النهرية محمله بارتفاع (2) رصه حاويات رأسيه إلى الظهير اللوجيستيى

لميناء الأسكندرية .

- الانتهاء من إنشاء عدد( 2 ) رصيف نهرى ارقام ( 4 ، 5 ) بطول (200) متر لكل منهما بالبر الغربي لترعة النوبارية بالمنطقة اللوجيستية بميناء الاسكندرية للاستفادة من طاقات النقل النهرى في خدمات نقل البضائع والحاويات من والى ميناء الإسكندرية مما يقلل حركة الشاحنات

على الطرق البرية .

- تم الانتهاء من تطوير الخط الملاحيالقاهرة / أسوان بطول 960 كم بإزالة الأختناقات الملاحية وتحديده بالشمندورات مع تأمين المجرى الملاحى بإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS ) لرصد ومتابعة حركة الوحدات النهرية ومنهم (170) فندق عائم بهدف تنشيط السياحة النيلية.

- تم إنشاء رصيف نهري بميناءدندرة بقنا بطول 250 متر وعرض 18 مترليتكامل مع الصومعة المخطط إنشائها من وزارة التموين والتجارة الداخلية كظهير للميناء ليصبح نموذج متكامل ( لنقل / تخزين / توزيع ) الغلال.

- تم الانتهاء من صيانة الخط الملاحى أسوان / وادى حلفابطول 350 كم

(300 كم داخل الحدود المصـرية +50 كم داخل الحدود السودانية)

من خلال صيانة الشمندورات وتزويده بفوانيس الإرشاد الملاحى للملاحة الليلية بهدف تامين حركة الوحدات النهرية من والى دولة السودان

عبر بحيرة ناصر .

- جاري إنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا بالسودانلزيادة حجم التجارة البينية من والي دولة السودان الشقيقة عبر الممر الملاحي

(اسوان/ وادي حلفا) .

- جاري تطوير ميناء السد العالى بهدف زيادة حركة النقل النهرى

(ركاب / بضائع ) من وإلى دولة السودان الشقيقة عبر الخط الملاحى أسوان / وادى حلفا . الشقيقة .

- تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية الخط الملاحي القاهرة / دمياط

في المسافة من كم 953 حتي كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط ) .

- تم تطوير الخط الملاحي القاهرة / الإسماعيلية ( تم إزالة الاختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة (من كم صفر حتي كم 50) (المظلات – بلبيس) وتم إعادة تأهيل عدد 2 كوبري " مسطرد و أبو زعبل " بتعديل الفتحات الملاحية من ثابتة الي متحركة لخدمة المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان وأبو زعبل وشبرا الخيمة .