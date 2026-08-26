موعد صرف تموين سبتمبر 2026 .. نصيب الفرد وقائمة الأسعار

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف السلع التموينية المقررة لشهر سبتمبر 2026 للفئات المستحقة، وسط اهتمام واسع من أصحاب بطاقات التموين بمعرفة موعد بدء الصرف وقيمة نصيب الفرد من الدعم التمويني، إلى جانب التعرف على أسعار السلع الأساسية والمتاحة ضمن قائمة المقررات التموينية.

ويأتي صرف السلع التموينية شهريًا ضمن منظومة الدعم المخصصة للمواطنين المستحقين، حيث يحصل صاحب بطاقة التموين على قيمة مقررة لكل فرد يمكن استخدامها في شراء السلع الأساسية وغيرها من المنتجات المتاحة ضمن المنظومة، ويبلغ نصيب الفرد من السلع الغذائية في بطاقة التموين نحو 50 جنيهًا.

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متى يبدأ صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026؟

يبدأ صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026 للفئات المستحقة وفق الموعد الذي حددته وزارة التموين، ويترقب أصحاب البطاقات التموينية بدء إتاحة المقررات الجديدة للحصول على احتياجاتهم الشهرية من السلع الغذائية والمنتجات المدرجة ضمن منظومة الدعم.

وتشمل المقررات التموينية مجموعة من السلع الأساسية التي يمكن للمواطن الحصول عليها في حدود قيمة الدعم المخصصة له، ويأتي السكر والزيت ضمن أبرز السلع التي يحصل عليها المواطن وفق نصيب الفرد المقرر على بطاقة التموين.

ويتيح نظام صرف السلع التموينية للمواطن الاستفادة من قيمة الدعم في شراء السلع المتاحة لدى المنافذ والمحال التموينية، وفق القواعد المنظمة للمنظومة، مع وجود قائمة متنوعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية التي يمكن الاختيار من بينها بحسب قيمة الدعم المتاحة لكل بطاقة.

كم نصيب الفرد من السلع التموينية في سبتمبر 2026؟

يبلغ نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقة التموين نحو 50 جنيهًا، ويحصل المواطن من خلال هذا الدعم على السلع التموينية الأساسية، وتشمل زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر، إلى جانب إمكانية شراء بعض المواد الغذائية الأخرى من السلع المتاحة ضمن المنظومة.

ويبحث أصحاب البطاقات التموينية عن قيمة نصيب الفرد بصورة مستمرة قبل بداية كل شهر، للتعرف على قيمة المقررات التي يمكن الحصول عليها، وكذلك لمعرفة السلع والأسعار المدرجة ضمن قائمة التموين، خاصة مع تنوع المنتجات المتاحة أمام المواطنين.

وتتيح قيمة الدعم للمواطن شراء السلع المدرجة ضمن المنظومة وفق الأسعار المحددة، ويمكن الاستفادة من المبلغ المخصص للفرد في الحصول على المنتجات المتاحة وفق القواعد المعمول بها في منظومة صرف السلع التموينية.

ما أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026؟

تتضمن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026 عددًا من المنتجات الغذائية والمنزلية، وتختلف الأسعار بحسب نوع السلعة ووزن العبوة، وتضم القائمة المنتجات الآتية.

ويبلغ سعر مسحوق غسيل 60 جرام 4.50 جنيه، بينما يبلغ سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم نحو 16 جنيهًا، ويسجل سعر الصلصة وزن 300 جم نحو 8 جنيهات.

ويصل سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا إلى 18 جنيهًا، بينما يبلغ سعر المربى بأنواعها وزن 350 جرامًا نحو 16 جنيهًا، ويسجل سعر صابون الغسيل وزن 125 جم نحو 3 جنيهات.

ويبلغ سعر السكر المعبأ وزن 1 كجم نحو 12.60 جنيه، بينما يأتي بسكويت تومورو بأنواعه بسعر 3 جنيهات، ويسجل سعر الزيت الخليط 800 مللي نحو 30 جنيهًا.

ويبلغ سعر المسلى الصناعي وزن 800 جم نحو 36 جنيهًا، بينما يسجل الفول المعبأ وزن 500 جم نحو 9 جنيهات، ويبلغ سعر الخل 5% وزن 900 ملي نحو 6 جنيهات.

كما يبلغ سعر كيس ملح الطعام وزن 300 جم نحو 1.25 جنيه، بينما يسجل سعر الدقيق المعبأ ورقيًا أو بلاستيك وزن 1 كجم نحو 18 جنيهًا، ويصل سعر اللبن الجاف وزن 125 جم إلى 25.5 جنيه.

ويبلغ سعر المكرونة وزن 800 جم نحو 17 جنيهًا، بينما يسجل سعر كيس سائل غسيل الأواني وزن 80 جم نحو 3 جنيهات، ويبلغ سعر صابون التواليت وزن 125 جم نحو 7.50 جنيه.

أسعار البسكويت والجبن والشاي في تموين سبتمبر

تشمل قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026 عددًا من أنواع البسكويت والمنتجات الغذائية الأخرى، حيث يبلغ سعر بسكويت يويوز ويفر بأنواعه نحو 2.75 جنيه، بينما يبلغ سعر الجبن الأبيض زنة 125 جرامًا نحو 4.5 جنيه.

ويصل سعر علبة مرقة الدجاج إلى 6 جنيهات، بينما يبلغ سعر الطحينة البيضاء الظرف وزن 140 جرامًا نحو 3.75 جنيه، ويسجل بسكويت بوو بأنواعه نحو 3.75 جنيه.

ويبلغ سعر الشاي الناعم وزن 40 جم نحو 5 جنيهات، بينما يسجل سعر المكرونة وزن 400 جم نحو 8.5 جنيه، ويبلغ سعر العدس المجروش وزن 500 جم نحو 21 جنيهًا.

كما يبلغ سعر بسكويت يويوز السادة جنيهًا ونصف، بينما يسجل سعر مسحوق الأوتوماتيك 800 كجم نحو 25 جنيهًا، وفق قائمة الأسعار الواردة لشهر سبتمبر 2026.

ما السلع الأساسية التي يحصل عليها الفرد على بطاقة التموين؟

يحصل المواطن المستحق للدعم التمويني على سلع غذائية أساسية في إطار قيمة الدعم المخصصة للفرد، ويبلغ نصيب الفرد نحو 50 جنيهًا، وتشمل المقررات الأساسية زجاجة زيت 800 جرام وكيلو جرام سكر، إلى جانب إمكانية شراء بعض المواد الغذائية الأخرى.

وتضم قائمة السلع المتاحة عددًا كبيرًا من المنتجات التي يمكن للمواطن الاختيار من بينها وفق قيمة الدعم، وتشمل المكرونة والفول والعدس والصلصة والخل والدقيق والشاي والبسكويت والجبن وغيرها من السلع المدرجة في قائمة المقررات.

وتساعد معرفة أسعار السلع التموينية قبل بدء الصرف أصحاب البطاقات على تحديد احتياجاتهم والاستفادة من قيمة الدعم المتاحة لهم، كما تمكنهم من التعرف على أسعار العبوات والأوزان المختلفة للمنتجات المدرجة ضمن المنظومة.

قائمة أسعار تموين سبتمبر 2026 كاملة

تضم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026 مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيه، ومسحوقًا عاديًا يدويًا 800 جم بسعر 16 جنيهًا، وصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات، وتونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا، وصابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

كما تشمل القائمة سكرًا معبأ وزن 1 كجم بسعر 12.60 جنيه، وبسكويت تومورو بأنواعه بسعر 3 جنيهات، وزيتًا خليطًا 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، ومسلى صناعيًا 800 جم بسعر 36 جنيهًا، وفولًا معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات، وخلًا 5% وزن 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

وتضم القائمة كذلك كيس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه، ودقيقًا معبأ ورقيًا أو بلاستيك وزن 1 كجم بسعر 18 جنيهًا، ولبنًا جافًا 125 جم بسعر 25.5 جنيه، ومكرونة 800 جم بسعر 17 جنيهًا، وكيس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات، وصابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

وتشمل أيضًا بسكويت يويوز ويفر بأنواعه بسعر 2.75 جنيه، وجبنًا أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه، وعلبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات، وطحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه، وبسكويت بوو بأنواعه بسعر 3.75 جنيه، وشايًا ناعمًا 40 جم بسعر 5 جنيهات.

وتستكمل القائمة بمكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه، وعدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا، وبسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونصف، ومسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.