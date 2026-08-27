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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"اليونيفيل": القرار 1701 الإطار الأساسي للاستقرار في جنوب لبنان والتنفيذ الكامل مسؤولية الجانبين

اليونيفيل
اليونيفيل
أ ش أ

 أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار الأساسي لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن المبادئ التي يقوم عليها تشمل احترام الخط الأزرق، ووقف الأعمال العدائية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وأوضحت «اليونيفيل» - في بيان، اليوم /الخميس/- أن دورها يتمثل في دعم لبنان وإسرائيل في تنفيذ التزاماتهما بموجب القرار، إلى جانب رصد التطورات الميدانية والإبلاغ عن الانتهاكات، ودعم الجيش اللبناني والمجتمعات المحلية.

وشددت القوة الدولية على أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يعتمد في نهاية المطاف على التزام الجانبين، مؤكدة أن الهدف على المدى الطويل يتمثل في تحقيق استقرار وأمن مستدامين في الجنوب، لافتة إلى أن هذا الاستقرار من شأنه أن يتيح للمدنيين العودة بأمان إلى منازلهم، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

الأمم المتحدة لبنان اليونيفيل جنوب لبنان القوات الإسرائيلية

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