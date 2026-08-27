اليمين الإسرائيلي في خطر .. نتنياهو يحذر سموتريتش وبن غفير قبل انتخابات الكنيست

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو يدعو فيه رئيس حركة الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب القوة اليهودية، إيتمار بن غفير، إلى التوحد في انتخابات الكنيست المقبلة.

وقال نتنياهو في الفيديو: "يجب أن يتحدا ففي عام 1992، حصل اليمين على أصوات أكثر من اليسار، تمامًا كما هو الحال اليوم، ولكن نظرًا لعدم تجاوز ثلاثة أحزاب العتبة الانتخابية، خسرنا أمام اليسار، ونتج عن ذلك كارثة أوسلو، وعرفات هنا، وحماس هنا".

وأضاف “قد يتكرر الأمر هذه المرة أيضا، في كل مرة خضنا فيها الانتخابات معًا، فزنا وفي كل مرة خضناها منفردين، خسرنا، أتفهم وجود خلافات شخصية بينهما، وعليهما تجاوزها، سأدعوهما في الأيام المقبلة، وسنبذل قصارى جهدنا للتوحد، وهذا ما يتوقعه الشعب منهما، وهو محق في ذلك”.

وأمس الأربعاء، أظهر استطلاع رأي جديد أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية أن حزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت يتصدر نتائج الانتخابات إذا أجريت الآن وسيحصل على 24 مقعدًا في الكنيست، وسيواصل حزب حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو التراجع ليحل في المركز الثاني بـ 19 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشر بعد يوم واحد من الإعلان عن قائمة حزب "شعب إسرائيل" (عميحا يسرائيل) بزعامة البريجادير جنرال احتياط أوفر فينتر، أن الحزب الجديد لن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.