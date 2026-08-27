أحمد موسى يغادر المستشفى بعد الوعكة الصحية .. وهذه وصية أبو العينين

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن مغادرة الإعلامي أحمد موسى المستشفى، عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، مطمئنًا متابعيه على حالته الصحية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أحمد موسى غادر المستشفى بحالة أفضل، موضحًا أن النائب محمد أبو العينين أوصى بأن يلتزم موسى الراحة في منزله خلال الفترة المقبلة، لحين استكمال فترة التعافي واستعادة عافيته.

وتابع أنه من المنتظر أن يعود أحمد موسى إلى تقديم برنامجه «على مسئوليتي» عقب تحسن حالته الصحية وتمام شفائه.

دوام الصحة والعافية

وتمنى مصطفى بكري، للإعلامي أحمد موسى دوام الصحة والعافية، قائلًا: «الحمد لله تعالى على خروج زميلنا أحمد موسى.. ونتمنى له الشفاء والعافية».