قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باست الواوا تاني .. هيفاء وهبي تطرح كليبها الجديد نوغا
ترامب: إيران لا تدفع رواتب جنودها.. ومضيق هرمز مفتوح
مسؤول أوروبي : لا مؤشرات على استعداد روسيا لمهاجمة دول الناتو
الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
مختار جمعة : تقاضي الأجر على تعليم القرآن الكريم جائز شرعًا ولا يُنقص من قدر صاحبه
ترامب : مضيق هرمز بات مفتوحا .. و نراقب كل شبر فيه
محمد صلاح أساسيًا مع طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي
إنذار صيني عاجل .. بحيرة خلف سد منهار في نيبال تهدد مناطق شاسعة بالفيضانات
الأهلي يكشف سبب غياب أفشة عن مباراة زد بالدوري
ردود غاضبة حول قرارات الهيئة في واقعة موظفة تأمينات الهرم
رئيس الموساد السابق يفجر مفاجأة : العقوبات الأمريكية غير كافية لإسقاط النظام الإيراني
الحقوني ولادي بيضربوني .. تداول فيديو صادم من شقة في السيدة زينب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ردود غاضبة حول قرارات الهيئة في واقعة موظفة تأمينات الهرم

موظفة تأمينات الهرم
موظفة تأمينات الهرم
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة من المواطنين، حول القرارات التى اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى واقعة موظفة تأمينات الهرم .

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حرصها الكامل على تقديم خدماتها للمواطنين في إطار من الاحترام والالتزام بأعلى معايير التعامل، بما يضمن حصول المتعاملين على حقوقهم وخدماتهم التأمينية بسهولة ويسر، وتعزيز الثقة في منظومة العمل التأميني.

وأوضحت الهيئة أنه في إطار الواقعة المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد  الواقعة فور نشرها حيث تم احالتها للتحقيق للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات.

اتخاذ الإجراءات التأديبية الرادعة

وانتهت التحقيقات إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية الرادعة بحق الموظفين الثابت مسؤليتهم عن الواقعة، كلٌ وفقًا لمسؤوليته، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي عمليات تصوير تتم داخل مقارها المنتشرة على مستوى الجمهورية “دون إذن مسبق”، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبما يضمن الحفاظ على انتظام العمل وحقوق المواطنين والعاملين على حد سواء.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن أنها لم ولن تسمح بأي تجاوز أو إساءة في التعامل مع المواطنين أو المساس بكرامتهم وان أي مخالفة لتعليمات حسن معاملة الجمهور أو القواعد المنظمة للعمل ستواجه بحسم وفقا للإجراءات القانونية، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل مقار الهيئة، ويحافظ على حقوق وكرامة المواطنين، وبما يرتقي بمستوى الخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة .

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قررت إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم عن العمل وإحالتها إلى الشؤون القانونية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على خلفية تعديها باللفظ والإشارات الخادشة على أحد المواطنين أثناء تلقيه الخدمة.

وجاء القرار قبل انتشار مقطع فيديو وثق الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تأكيدات من رئيس الهيئة اللواء جمال عوض بعدم التهاون مع أي تجاوز يمس كرامة المواطنين، والإصرار على تطبيق أعلى معايير الانضباط والمهنية داخل كافة المقرات التأمينية.

مواقع التواصل الإجتماعى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى موظفة تأمينات الهرم مواقع التواصل الهيئة القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

علاء ميهوب

خطف عيني.. علاء ميهوب يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

حازم امام

بيتمشى في الملعب.. حازم إمام ينتقد أداء لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي والرئيس الصيني

زيارة منتظرة للرئيس الصيني إلى مصر.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل

الرئيس

أستاذ العلوم السياسية: الرئيس وجه رسائل للحكومة والمواطنين في إطار من المكاشفة والشفافية

مصطفى بكري

مصطفى بكري: العلاقات المصرية السودانية أعمق من أي ظرف سياسي عابر

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد