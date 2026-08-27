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استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
رشا عوني

يقدم لكم موقع صدى البلد طريقة استخراج فيش وتشبيه أونلاين ، و استخراج فيش جنائي من مول العرب في نفس اليوم، وأسعار الفيش والتشبيه وطريقة استخراج فيش مستعجل..

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي
 

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:

صورة مقاس 6x4
للأجانب المقيمين داخل البلاد
بطاقة إقامة
بطاقة الرقم القومي
أو جواز سفر ساري
أو شهادة ميلاد للقاصرين
بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي مول العرب

  • اذهب إلى مول العرب ، وابحث عن مكتب الأحوال المدنية
  • قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك
  • احصل على بصماتك الإلكترونية
  • ادفع الرسوم المقررة لاستخراج الفيش الجنائي واحصل عليه في نفس اليوم

 

رسوم استخراج فيش وتشبيه 2026

تبدأ رسوم الفيش العادي من نحو 75 جنيهًا، ويُسلم خلال 4 إلى 5 أيام، بينما يتراوح الفيش المستعجل بين 100 و150 جنيهًا، ويُسلم خلال 24 إلى 72 ساعة.

استخراج فيش وتشبيه فوري من القسم 

ولاستخراج فيش جنائي فوري من القسم واستلامه في اليوم نفسه، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

- التوجه أولًا إلى مكتب الفيش والتشبيه بقسم الشرطة التابع له المواطن، أو التوجه إلى مقر الأدلة الجنائية بمنطقة العباسية.

- تقديم الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي فوري، وهي:

- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر ساري.

-  إحضار شهادة الميلاد، لمن هم أقل من سن الـ16 عامًا.

- دفع الرسوم المقررة لخدمة استخراج فيش جنائي مستعجل. 

رابط استخراج فيش جنائي «أون لاين» عبر موقع وزارة الداخلية.. خطوة بخطوة - الوطن
استخراج فيش جنائي

استخراج فيش جنائي أون لاين

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الأدلة الجنائية، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية واستخراج فيش وتشبيه أونلاين.

شروط استخراج فيش وتشبيه أونلاين

- يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.

- لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا وبعد التحقق من بطاقة الرقم القومي.

-أن يكون سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب استخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية.

- سداد الرسوم المقررة للخدمة أولا حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح واستلام الخدمة.

- يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقاً للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيماً بمصر فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها من هيئة البريد المصري.

- بعد تسليم طلبك إلى البريد يمكنك تتبع الشحنة من خلال خدمة تتبع شحنتك (خدمات البريد المصري) باستخدام رقم الشحنة.

خطوات استخراج فيش وتشبيه أون لاين 2026
 

لاستخراج الفيش والتشبيه إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من هنــــــــا.
2. اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.
3. الضغط على رابط «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».
4. تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.
5. تعبئة كل البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش والتشبيه بدقة.
6. الضغط على «تسجيل الطلب».
7. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

بعد الانتهاء من تسجيل الطلب وسداد الرسوم؛ يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من قبول الطلب، ثم تُرسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد.

استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

فيش جنائي مستعجل

ويمكن للشخص الراغب في استخراج فيش جنائي مستعجل تجهيز الأوراق اللازمة، واستخراجه عبر موقع وزارة الداخلية سواء بالدخول عليه من خلال الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر موصولة بالإنترنت.

ويستغرق الفيش الجنائي المستعجل 48 ساعة، ويُسلّم للمواطن في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

استخراج فيش وتشبيه فوري

في حالة استخراج الفيش الجنائي الفوري المستخرج من داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة يستغرق 24 ساعة، ويُمكن استلامه في اليوم نفسه.

 

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