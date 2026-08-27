محمد الشيبي يحصد جائزة أفضل لاعب في مصر

حصد النجم الدولي المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز جائزة أفضل لاعب في الدوري في الموسم الماضي، وهي الجائزة المقدمة من شبكة "سوفا سكور" العالمية التي تعتبر واحدة من أهم مصادر الإحصائيات للاعبي كرة القدم وأهم وأكبر الدوريات العالمية.

ومنحت الشبكة العالمية جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري، للنجم محمد الشيبي في نادي بيراميدز تتويجا لما قدمه من موسم مثالي مع النادي السماوي.

وعددت الشبكة العالمية أسباب اختيارها لمحمد الشيبي أفضل لاعب في الدوري المصري، بعدما شارك في 22 مباراة بقميص نادي بيراميدز، وسجل هدفين وصنع 6 أهداف أخرى، كما أنه يمتلك أرقاما مثاليا لا يساويه فيها أي لاعب أبرزها أن معدل لمساته للكرة 83.5 لمسة في كل مباراة، كما أنه يمتلك معدل خرافي بـ3 تمريرات حاسمة في كل مباراة.

الشيبي امتلك كذلك رقما مثاليا بمتوسط 2.40 عرضية صحيحة في كل مباراة خاضها في الدوري، كما حصل من الشبكة على أعلى تقييم للاعب في الدوري المصري كاملا بمتوسط 7.57، مؤكدة أن اللاعب امتلك كل الأرقام المثالية خلال الموسم الماضي، ولذلك استحق جائزة أفضل لاعب.