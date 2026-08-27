خطاب رسمي من اتحاد الكرة للزمالك بشأن زيزو

أكد مصدر بنادي الزمالك أن النادي تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بأنه بناء على التظلم المقدم من القلعة البيضاء، على قرار لجنة شؤون اللاعبين بخصوص أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق، فإن لجنة الاستئناف منحت نادي الزمالك مهلة 10 أيام لتقديم المستندات المؤيدة لما جاء في التظلم.

وأضاف المصدر أن نادي الزمالك جاهز بالمستندات الدالة على التظلم الذي قدمه، وسيتم التقدم بها للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال المهلة المحددة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك مستعد بشكل دائم للتعامل مع كل المتطلبات في هذا الملف، ومع أي مستندات تتم مخاطبة النادي من أجل الحصول عليها.