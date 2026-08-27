لن يخرج من أزمته المالية.. فتحي سند يكشف عن الحل لإنقاذ الزمالك وجذب المستثمرين

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن نادي الزمالك بحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة للخروج من أزمته المالية، مشددًا على أن إنشاء شركة الكرة يمثل أحد الحلول الأساسية لدعم النادي وتحقيق الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وقال فتحي سند خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «كل المؤشرات والدلائل تقول إن الزمالك لن يخرج من أزمته المالية إلا بإنشاء شركة الكرة بأمانة وعقلانية».

وأوضح سند أن تأسيس شركة الكرة يجب أن يتم وفق رؤية واضحة تضع المصلحة العامة للنادي في المقام الأول، مع ضرورة التعامل مع الملف بصورة احترافية ومدروسة بعيدًا عن أي قرارات عشوائية.

وأضاف: «ولأجل المصلحة العامة لجذب مستثمرين»، مؤكدًا أن إنشاء شركة متخصصة في إدارة ملف كرة القدم يمكن أن يساهم في فتح الباب أمام استثمارات جديدة، وتوفير موارد مالية تساعد الزمالك على مواجهة أزماته.

وأشار الناقد الرياضي إلى أهمية استغلال اسم وقيمة الزمالك الجماهيرية والتاريخية بالشكل الأمثل، بما يسمح بتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية تعود بالنفع على النادي.

واختتم فتحي سند حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تبدأ شركة الكرة عملها وفق أسس واضحة وشفافة، قائلًا: «وتستغل مراية الزمالك وتبدأ تشتغل على مياه بيضاء».

وتأتي تصريحات فتحي سند في ظل استمرار الحديث داخل الوسط الرياضي عن مستقبل نادي الزمالك المالي، والحاجة إلى إيجاد مصادر دخل جديدة تساعد النادي على الوفاء بالتزاماته وتحقيق الاستقرار الإداري والفني.