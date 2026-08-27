توانا الجوهري تشارك في لعبة جهنم القصة الأولى من مسلسل القصة الكاملة

تشارك الفنانة الشابة توانا الجوهري في لعبة جهنم القصة الأولى من مسلسل القصة الكاملة بطولة النجم محمد فراج، في تجربة جديدة لها في مشوارها الفني.

تتكون حكاية لعبة جهنم من 3 حلقات فقط، ومن المقرر طرح الحلقات الثلاث في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية، عبر منصة شاهد

أبطال حكاية «لعبة جهنم» من «القصة الكاملة»

وتشهد حكاية «لعبة جهنم» من حكايات القصة الكاملة، مشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم: الفنان محمد فراج، والفنان الشاب عمر رزيق، والفنانة كريمة منصور وياسر عزت، ومن إنتاج المخرج مجدي الهواري.