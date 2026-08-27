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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

فرج عامر
فرج عامر
ميرنا محمود

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بالمستوى الذي يقدمه حسام أشرف، لاعب الزمالك، مؤكدا أن اللاعب يعيش حاليًا أفضل فتراته الكروية.


وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: «حسام أشرف أحد أهم نجوم الزمالك اليوم، كان لاعبا في نادي سموحة الموسم الماضي، وكان لاعبا واعدا مهاجما موهوبا، لكنه اليوم وصل إلى قمة تألقه».

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل المركز الثاني، في حين يظل البنك الأهلي في المركز قبل الأخير بلا رصيد من النقاط.

الزمالك فرج عامر اخبار الزمالك شريف أشرف

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