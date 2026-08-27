مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، مواجهة أمنية مسلحة، بعدما تعرضت قوة أمنية لإطلاق أعيرة نارية من جانب عنصرين خطرين خلال مأمورية بجزيرة العتامنة، ما أسفر عن مصرعهما وإصابة الرائد مدحت ماضي، رئيس مباحث مركز شرطة طما بطلقين في القدم، وفق المعلومات الأولية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحرك قوة أمنية لتنفيذ مأمورية بدائرة مركز طما، إلا أنها فوجئت بإطلاق النار تجاهها، لتتعامل القوة مع مصدر النيران، ووقعت مواجهة أسفرت عن مصرع العنصرين.

وأصيب الرائد مدحت ماضي خلال التعامل مع الموقف، وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات والوقوف على ملابساته.

وتواجد اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، وقيادات الأمن العام والأجهزة الأمنية المعنية بمسرح الواقعة، حيث بدأت أعمال الفحص ورفع الأدلة ومراجعة ملابسات المواجهة.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي تحرياتها لكشف تفاصيل الواقعة، وتحديد هوية العنصرين والأسلحة المستخدمة، إلى جانب فحص نشاطهما وتحركاتهما خلال الفترة السابقة على المواجهة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستكمل الجهات المختصة أعمالها لكشف كامل ملابسات الحادث.