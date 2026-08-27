ولسه مكملين 2030.. إمام عاشور يحتفل بالتجديد مع الأهلي على طريقته

تفاعل إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع احتفال الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء بتجديد عقده واستمراره مع الفريق حتى عام 2030.



وشارك إمام عاشور الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية للأهلي عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، والتي ظهر خلالها بقميص الفريق داخل ملعب التتش، احتفالًا بتجديد عقده.

وعلق إمام عاشور على الصور برسالة كاتبا: «ولسه الرحلة مكملة 2030».

واحتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بتجديد عقد نجم الفريق إمام عاشور، بعد الإعلان عن استمرار اللاعب مع القلعة الحمراء.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الصور لإمام عاشور بقميص الفريق، وعلقت عليها بعبارة: «هنا نصنع التاريخ».

وظهر إمام عاشور خلال الصور بقميص الأهلي داخل ملعب التتش، وسط أجواء احتفالية بمناسبة تجديد عقده، ليؤكد النادي تمسكه باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء احتفال الأهلي بتجديد عقد إمام عاشور ليحظى بتفاعل كبير من جماهير النادي، التي عبرت عن سعادتها باستمرار اللاعب مع الفريق.