بطائرتين مسيّرتين.. هجوم يستهدف مواقع في منطقة سوران بإقليم كردستان العراق

شهدت منطقة سوران التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، هجومًا بطائرتين مسيّرتين استهدف مواقع في المنطقة، في أحدث حادث أمني من نوعه تشهده المحافظة، وسط تصاعد وتيرة الهجمات بالطائرات المسيّرة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفادت مصادر أمنية محلية بسقوط إحدى المسيّرتين بعد استهدافها، فيما لم تتضح بصورة فورية طبيعة الموقع الذي كانت الطائرتان تستهدفانه، أو الجهة التي تقف وراء الهجوم. وأكدت المعلومات الأولية عدم توافر بيانات رسمية عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي الحادث بعد سلسلة هجمات وحوادث مرتبطة بالطائرات المسيّرة شهدتها مناطق مختلفة من محافظة أربيل. ففي 26 أغسطس، أعلنت مصادر أمنية إسقاط طائرة مسيّرة في إدارة سوران المستقلة، دون الكشف في حينه عن الجهة التي أطلقتها أو الهدف الذي كانت متجهة إليه.

وكانت منطقة سوران قد شهدت خلال الشهر الجاري سقوط طائرات مسيّرة ضمن سلسلة حوادث طالت أيضًا منطقتي خليفان وحرير.

وأفادت تقارير محلية آنذاك بتعرض منزل مدني لأضرار جراء سقوط إحدى المسيّرات، بينما اندلع حريق في منطقة جبلية، دون تسجيل ضحايا.

وتشهد أربيل ومناطق أخرى من إقليم كردستان منذ فترة تصعيدًا متزايدًا في هجمات المسيّرات، شملت مواقع تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية، فضلًا عن مواقع حكومية وأمنية.

ومنذ نحو 5 أيام، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أن طائرتين مسيّرتين مفخختين استهدفتا مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وموقعًا أمنيًا في أربيل، وقال إنهما انطلقتا من جهة إيران، وهو ما أثار إدانات عراقية وإقليمية.

وتثير الهجمات المتكررة مخاوف من اتساع نطاق التوتر الإقليمي وانعكاسه على أمن إقليم كردستان، فيما تواصل السلطات العراقية وقوات الإقليم التحقيق في مصادر الهجمات والجهات المسؤولة عنها.