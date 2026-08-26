كواليس الحسم في الساعات الأخيرة .. لماذا تمسك الأهلي بإمام عاشور حتى 2030؟

حسمت إدارة النادي الأهلي أحد أبرز الملفات التعاقدية التي شغلت جماهير القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية بعدما نجحت في التوصل إلى اتفاق نهائي مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بشأن تمديد وتعديل عقده ليستمر مع النادي حتى عام 2030.

وجاء تجديد عقد إمام عاشور ليضع حدًا لحالة الجدل التي أحاطت بمستقبل اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة في ظل ما تردد عن وجود اهتمام من أندية خارجية بالحصول على خدماته في الوقت الذي تمسكت فيه إدارة الأهلي باستمرار اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

جلسة حاسمة مع والد إمام عاشور

وشهد ملف تجديد عقد إمام عاشور تطورات متلاحقة خلال الساعات الأخيرة بعد سلسلة من المفاوضات بين إدارة الأهلي واللاعب ووالده انتهت بالتوصل إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف.

وبحسب كواليس المفاوضات عقد الدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي جلسة مع والد إمام عاشور عصر أمس الثلاثاء جرى خلالها عرض التفاصيل النهائية الخاصة بتعديل وتمديد عقد اللاعب.

وحرص مسؤولو الأهلي خلال الجلسة على توضيح جميع البنود المالية والتعاقدية في العرض المقدم مع التأكيد على رغبة النادي في الحصول على رد نهائي سواء بالموافقة أو الرفض من أجل إغلاق الملف وعدم استمراره لفترة أطول.

وكانت إدارة الكرة بالنادي تسعى إلى إنهاء الملفات التعاقدية المهمة في أسرع وقت ممكن خاصة تلك المتعلقة باللاعبين الأساسيين في الفريق بما يسمح للجهاز الفني والإدارة بالتركيز على الاستحقاقات المقبلة بعيدًا عن أي ملفات خارج الملعب.

قرار مفاجئ قبل منتصف الليل

وظلت المفاوضات بين الطرفين معلقة حتى الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء قبل أن تشهد انفراجة مفاجئة حسمت مستقبل اللاعب مع الأهلي.

وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات أن والد إمام عاشور أبلغ مسؤولي النادي بالموافقة على العرض النهائي المقدم من الأهلي وذلك قبل منتصف الليل بنحو ساعة تقريبًا.

وبمجرد الحصول على الموافقة بدأت إجراءات تجهيز العقود واستكمال التفاصيل النهائية لتتحول المفاوضات سريعًا من مرحلة الاتفاق إلى التوقيع الرسمي.

وتوجه إمام عاشور برفقة والده إلى مكان وجود عصام سراج الدين حيث جرى الانتهاء من توقيع العقود في الساعات الأولى من صباح الأربعاء وتحديدًا في حدود الساعة الواحدة فجرًا ليُغلق بذلك واحد من أكثر الملفات التعاقدية التي أثارت اهتمام جماهير الأهلي خلال الفترة الماضية.

ماذا يتضمن عقد إمام عاشور الجديد؟

وبموجب الاتفاق الجديد حصل إمام عاشور على تعديل في المقابل المالي الذي يتقاضاه من الأهلي بما يتناسب مع مكانته داخل الفريق والدور الذي يؤديه خلال الفترة الحالية.

ووفقًا للتفاصيل المتداولة عن الاتفاق ارتفعت قيمة عقد اللاعب في الموسم الحالي والموسم المقبل من 15 مليون جنيه إلى 25 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ولا تقتصر القيمة المالية للعقد على الراتب الأساسي إذ يتضمن الاتفاق أيضًا امتيازات مرتبطة ببنود محددة في العقد تصل إلى 10 ملايين جنيه وفقًا لما يتم تحقيقه من شروط ومستهدفات متفق عليها بين الطرفين.

كما ينص الاتفاق على استمرار القيمة المالية ذاتها خلال الموسمين الأخيرين من العقد مع وجود زيادة طفيفة في قيمة الامتيازات المرتبطة بالعقد.

وبذلك يضمن الأهلي الاحتفاظ باللاعب لفترة طويلة في الوقت الذي يحصل فيه إمام عاشور على مقابل مالي يتناسب مع دوره وأهميته داخل الفريق.

امتيازات إعلانية في عقد إمام عاشور

ومن أبرز البنود التي تضمنها الاتفاق الجديد إتاحة المجال أمام إمام عاشور لتحقيق عوائد مالية إضافية من الظهور الإعلاني والإعلامي خلال مدة تعاقده مع النادي.

ويتيح الاتفاق للاعب الاستفادة من فرص إعلانية وبرامج تليفزيونية سواء من خلال الرعاة الرسميين للنادي الأهلي أو عبر اتفاقات إعلانية مع جهات خارج منظومة الرعاية الخاصة بالقلعة الحمراء.

ولا يتضمن هذا البند التزامًا ماليًا محددًا من جانب الأهلي تجاه اللاعب إذ ترتبط قيمة العوائد بما يتم الاتفاق عليه فعليًا من حملات إعلانية أو برامج وظهور إعلامي خلال فترة العقد.

ويمنح هذا البند اللاعب مساحة أكبر للاستفادة من اسمه وشعبيته بالتوازي مع استمرار ارتباطه بالأهلي حتى عام 2030.

الأهلي يغلق الباب أمام عروض إمام عاشور

ويمثل تمديد عقد إمام عاشور خطوة مهمة لإدارة الأهلي خاصة في ظل الأنباء التي ربطت اللاعب خلال الفترة الماضية بالرحيل عن الفريق وخوض تجربة احترافية جديدة خارج مصر.

وتأتي خطوة التجديد لتؤكد تمسك النادي بخدمات اللاعب وعدم وجود نية للتفريط في أحد أبرز عناصر خط الوسط خصوصًا مع الاعتماد عليه بصورة أساسية في حسابات الجهاز الفني.

وكان إمام عاشور قد نجح منذ انضمامه إلى الأهلي في فرض نفسه ضمن العناصر المؤثرة في الفريق بفضل قدراته الفنية وتنوع أدواره في خط الوسط وهو ما جعل ملف تجديد تعاقده يحظى بأهمية خاصة داخل النادي.