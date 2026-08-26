الحمولة مش مربوطة.. القبض على سائق سيارة نقل بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" في الإسكندرية، بالسير “دون ربط حمولة السيارة”، بالإضافة إلى إعتلاء أحد الأشخاص لصندوق السيارة الخلفي؛ مما يُعرض حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"، وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 21 أغسطس الجاري، حال سيره بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.