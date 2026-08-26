الممثل السامي للسلام في غزة يستعرض أمام مجلس الأمن تطورات الأوضاع الإنسانية

استعرض الممثل السامي للسلام في غزة أمام مجلس الأمن تطورات الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون وتفاقم الاحتياجات الإنسانية.

وسلطت الإحاطة الضوء على حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان غزة، مع تزايد الحاجة إلى المساعدات الأساسية والخدمات الضرورية، في وقت تتطلب فيه الأوضاع جهودًا دولية متواصلة للتخفيف من معاناة المدنيين.

وأكد عرض التطورات أمام مجلس الأمن أهمية مواصلة التحرك الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، إلى جانب تعزيز المساعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه الإحاطة في وقت تظل فيه الأوضاع الإنسانية في غزة محل اهتمام دولي واسع، مع دعوات متكررة إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.



