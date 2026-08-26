السيسي يوجه بضبط فواتير الكهرباء.. كيف تقلل استهلاكك 50%؟

في لفتة إنسانية من الرئيس السيسي اليوم خلال احتفالية المولد النبوي، تحدث الرئيس عن فواتير الكهرباء وضرورة التشديد على تسهيل الإجراءات على المواطنين خاصة في ظل أزمة الكهرباء الأخيرة بعد زيادة أسعار الكهرباء في مصر، ومعاناة الجميع من فاتورة الكهرباء شهريا.

السيسي يوجه بضبط فواتير الكهرباء

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور محمود عصمت،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتجنب التقدير الجزافى، بالإضافة إلى تسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، بما فى ذلك النظر فى إمكانية سداد المتأخرات.

كيف تقلل استهلاك الكهرباء 50%؟



استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED

يساعد استخدام مصابيح LED على تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 80- 85% مقارنة بالمصابيح التقليدية، كما أنها تتميز بعمر افتراضي أطول وجودة إضاءة أفضل.

استخدام أجهزة كهربائية موفرة للطاقة

احرص على اختيار الأجهزة الحاصلة على تصنيف كفاءة الطاقة، خاصة أجهزة التكييف، لما لها من دور كبير في تقليل استهلاك الكهرباء على المدى الطويل.

فصل الأجهزة غير المستخدمة عن الكهرباء

تستهلك الأجهزة الكهربائية قدرًا من الطاقة حتى في وضع الاستعداد (Standby)، لذا يُنصح بفصلها عن مصدر الكهرباء عند عدم استخدامها، أو استخدام مشترك كهربائي مزود بمفتاح لفصل التيار بسهولة.

استغلال ضوء الشمس خلال النهار

يفضل الاعتماد على الإضاءة الطبيعية نهارًا من خلال فتح الستائر والنوافذ، مع استخدام الألوان الفاتحة في طلاء الجدران والأثاث لتعكس الضوء وتقلل الحاجة إلى تشغيل المصابيح.

نشر ثقافة الترشيد داخل المنزل

يسهم توعية أفراد الأسرة بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع في الوقت نفسه، في خفض الاستهلاك بشكل ملحوظ.

إجراء الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية

تحتاج الأجهزة غير النظيفة أو التي تعاني من أعطال إلى طاقة أكبر للعمل بكفاءة، لذلك فإن تنظيفها وصيانتها بشكل دوري يساعدان على تقليل استهلاك الكهرباء وإطالة عمرها الافتراضي.

طرق التعامل مع الأجهزة لتقليل الكهرباء



سوء استخدام الأجهزة الكهربائية يتسبب في زيادة الإستهلاك اليومي وتسريبات الطاقة المُضرة، لذا يمكن ترشيد استهلاك الكهرباء لتلك الأجهزة من خلال الحيل التالية:

الثلاجة والمبرد:

الثلاجة والمبرد من الأجهزة التي يجب تشغيلها باستمرار مما يتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء، لكن يمكن اتباع بعض الخطوات التي تساهم في تقليل هذا الاستهلاك، مثل:

-تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء.

-تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لإسترجاع درجة التبريد المطلوبة.

-إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل.

-تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة.

-ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

توفير الكهرباء من التكييف

تُمثل أجهزة التكييف العائق الأول في ترشيد استخدام الكهرباء، لكن يمكن الإستعانة ببعض الحيل لتقليل استهلاك التكييف للطاقة، مثل:

استخدام درجة تبريد مناسبة -24 درجة مئوية- للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.

استخدام المراوح العادية بدلاً من التكييف عند انخفاض درجة الرطوبة في الهواء.

تشغيل التكييف في غرف مُحكمة الغلق لتقليل تسرب البرودة.

تنظيف فلتر الهواء بداخل التكييف من الأتربة.

تحديد فترة زمنية تكفي لتبريد الغرفة بواسطة ضبط مؤقت التكييف.

عادات خاطئة لنفاذ شحن العداد بسرعة

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك أسبابًا متعددة تؤدى إلى سرعة نفاد رصيد العداد مسبق الدفع، أبرزها:

ـ تشغيل التكييف لفترات طويلة.

ـ الاستخدام المتكرر للسخان الكهربائى.

ـ تشغيل أكثر من جهاز كهربائى قوى فى وقت واحد.

ـ وجود تسريب أو أعطال كهربائية.

ـ ترك الإضاءة والأجهزة تعمل دون حاجة.

ـ استخدام أجهزة قديمة مرتفعة الاستهلاك.

كما تختلف قيمة الاستهلاك من منزل لآخر حسب الشريحة الكهربائية، إذ ترتفع تكلفة الكيلو وات مع زيادة حجم الاستهلاك الشهرى.

قيمة فاتورة كهرباء أغسطس

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 34 جنيه عند استهلاك 50 كيلووات

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 100 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 83 جنيه.

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 200 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 230 جنيه.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 350 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء عند استهلاك 300 كيلو 403 جنيه.

الشريحة الخامسة: من 0 إلى 650 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 400 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 795 جنيه.

وعند استهلاك 500 كيلو تكون قيمة الفاتورة 811 جنيه، وعند استهلاك 600 كيلو تكون قيمة الفاتورة 1025 جنيه

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 700 كيلووات تكون الفاتورة 1687 جنيه.

وعند استهلاك 800 كيلو تكون قيمة الفاتورة 1928 جنيه

وعند استهلاك 900 كيلو تكون قيمة الفاتورة 2169 جنيه.

وعند استهلاك 1000 كيلو تكون قيمة الفاتورة 2410 جنيه

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات عند استهلاك 2000 كيلووات تكون فاتورة الكهرباء ب 5480 جنيه

أسعار شرائح الكهرباء بعد زيادة الأسعار



الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.

في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ساعة شهريًا

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 251 قرشًا بدلًا من 210 قروش.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا