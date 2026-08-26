محافظ مطروح يوجه بتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، خلال مرور ميدانى مخازن المحافظة، يرافقه الدكتور اسلام رجب نائب المحافظ , لمتابعة سير العمل ومراجعة أعمال الجرد والتسجيل والعهد المخزنية، والتأكد من حالة الأصناف والمهمات.

ووجّه المحافظ بحسن تنظيم المخازن والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وحصر احتياجات مراكز ومدن المحافظة والجهات التابعة ومطابقتها بالأصناف المتاحة، وصرفها وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الإنفاق.

حصر محتويات المخازن

كما وجّه بحصر الكهنة والأصناف الراكدة وغير المستغلة والاستفادة منها، إلى جانب فرم الأوراق المستغنى عنها وبيعها، وتوجيه عائدها لتوفير رزم ورق جديدة للاستخدامات الإدارية.

وأكد أهمية المتابعة الدورية للمخزون والانضباط في عمليات الصرف والإضافة، حفاظًا على المال العام. كما التقى بالعاملين بالمخازن، ووجّه بصرف مكافأة مالية لهم تقديرًا لالتزامهم وانضباطهم في العمل.

حضر المرور العميد إيهاب نافع،السكرتير العام المساعد ، واللواء محمد رجب، رئيس مدينة مرسى مطروح، ومحمد هيكل، مدير عام الشؤون المالية بالمحافظة و الجهات المعينه