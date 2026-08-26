مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث ميكروباص بالطريق الدائري بالبساتين

شهد الطريق الدائري، منذ قليل، حادثا مأساويا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمطلع كوبري الحضارات، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة الجديدة بنطاق حي البساتين، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين.

تفاصيل انقلاب ميكروباص

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين.

نقل المصابين والجثامين

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جثماني المتوفين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.