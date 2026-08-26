رئيس محكمة استئناف القاهرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

تقدم المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بخالص التهاني وأصدق التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية، بمناسبة حلول ذكري المولد النبوي الشريف.

كما أرسل سيادته تهنئة مماثلة إلى الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهنئة أخرى إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.