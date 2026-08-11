قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2027.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتفاصيل التكلفة
قافلة «زاد العزة» الـ 255 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟
القبض على 11 شخصًا يستغلون أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة
الذهب يسجل ارتفاعا جديدا اليوم وعيار 21 يقترب من مستوى مفاجئ
ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم
القصة الكاملة لأزمة عبدالله السعيد مع الزمالك.. وموقف سيراميكا والمصري من ضمه
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
مارك زوكربيرغ يرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي.. 5 رسائل تكشف رؤيته
تقييم للمخابرات الأمريكية يرجح اتجاه إيران للتركيز على هرمز وليس النووي
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس محكمة استئناف القاهرة: استراتيجية العدالة الرقمية خطوة تاريخية فى عهد الرئيس السيسي للوصول للعدالة الناجزة

رئيس محكمة استئناف القاهرة
رئيس محكمة استئناف القاهرة
إسلام دياب

أشاد القاضي مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بإطلاق «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» وتدشين «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة تطوير منظومة العدالة المصرية، وتجسد رؤية الدولة المصرية في بناء مؤسسات عصرية قادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأشاد القاضي مجدي قاسم بالرؤية الحكيمة والتوجيهات المستمرة ل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، لتطوير منظومة العدالة المصرية وتحديث مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم العدالة الناجزة، مؤكداً أن ما تشهده المنظومة القضائية من تطور متواصل يأتي ثمرة لهذه الرؤية الرئاسية الداعمة لتطوير مؤسسات العدالة ورفع كفاءة أدائها وتيسير وصول المواطنين إلى حقوقهم.

كما أشاد القاضي مجدي قاسم بالدور الذي يقوم به القاضي الجليل محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في ترجمة هذه التوجيهات إلى مشروعات وخطوات عملية على أرض الواقع، مثمناً جهوده في قيادة مسيرة التطوير داخل وزارة العدل، ودفع مشروعات التحول الرقمي وتحديث آليات العمل القضائي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات والهيئات القضائية.

وقال إن ما تشهده وزارة العدل من خطوات متلاحقة في مجال التحول الرقمي يعكس رؤية مؤسسية واعية يقودها وزير العدل، تجمع بين الحفاظ على ثوابت القضاء المصري العريق والاستفادة من أحدث التقنيات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وسرعة إنجاز القضايا والإجراءات، وتيسير حصول المواطنين والمحامين على الخدمات القضائية.

وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن التحول الرقمي في منظومة العدالة لم يعد خياراً، وإنما أصبح ضرورة مؤسسية تفرضها متطلبات العصر، مشيراً إلى أن بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة يمثل أحد أهم المسارات للوصول إلى العدالة الناجزة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والسرعة والدقة في أداء العمل القضائي.

وأشاد كذلك بالدور الوطني الذي قامت به إدارة الإشارة بالقوات المسلحة في دعم وتنفيذ هذا المشروع، وبجهود جميع الكوادر الفنية والمؤسسية المشاركة فيه، مؤكداً أن نجاح مشروعات التحول الرقمي يتطلب تكامل الخبرات القضائية والتكنولوجية والأمنية، بما يضمن بناء بنية رقمية آمنة وموثوقة تلبي احتياجات مؤسسات العدالة المصرية.

العدالة الرقمية محكمة استئناف القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

محافظ جنوب سيناء خلال لقاء وزير الشباب والرياضة

جنوب سيناء على خريطة السياحة الرياضية.. تعاون حكومي لتطوير المنشآت ودعم الشباب

محافظ أسيوط يتفقد مدارس "المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية" ويؤكد سرعة جاهزيتها لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد

محافظ أسيوط يتفقد مدارس «المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية» قبل انطلاق الدراسة

تشييع جثامين الضحايا

تشييع جنازة 4 سيدات في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا | صور

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد