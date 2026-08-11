يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله

دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منع عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» إلى رام الله، عقب زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال سموتريتش، عبر حسابه، إن توجه أبو مازن للحج عند أردوغان، الذي قال إنه «يعلن جهارًا عن طموحه المعادي للسامية لتدمير دولة إسرائيل»، يكشف، بحسب وصفه، «مرة أخرى عن الوجه الحقيقي لأبو مازن».

وأضاف وزير مالية الاحتلال أن محمود عباس «عدو يرأس سلطة إرهـ ابية تشجع وتمول الإرهـ اب ضد دولة إسرائيل»، مطالبًا رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بـ«اغتنام هذه الفرصة ومنع عودته إلى إسرائيل والضفة الغربية».

وناشد سموتريتش نتنياهو اتخاذ إجراءات لمنع عودة رئيس السلطة الفلسطينية إلى رام الله، مؤكدًا موقفه الداعي إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.