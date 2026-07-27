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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو مازن يطالب بحراك عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية لشعبه | صور

الأمين العام لجامعة الدول العربية والسفير مهند العكلوك
الأمين العام لجامعة الدول العربية والسفير مهند العكلوك
الديب أبوعلي

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس “ أبو مازن ”رسالة خطية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي، حول العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم وإرهاب المستوطنين الإسرائليين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحشد الجهد الدولي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي تنفيذا لفتاوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وقد سلم السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، رسالة الرئيس عباس خلال لقائه اليوم مع الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الجامعة بالقاهرة.

وقف عنف المستوطنين الممنهج

وطالب الرئيس عباس في رسالته للأمين العام، بحراك عربي على المستوى الإقليمي والدولي لوقف العنف الممنهج الذي يمارسه المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين بحماية ورعاية حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إن الإرهاب المتصاعد غير المسبوق من قبل المستعمرين الإسرائيليين، ليس حوادث متفرقة وليدة اليوم أو الأمس إنما هو إرهاب منظم ممنهج تدعمه حكومة وجيش الإحتلال الإسرائيلي وهدفه تهجير الشعب الفلسطيني وتوسيع الإستيطان الاستعماري وضم الأرض الفلسطينيية، مما يؤدي إلى تأجيج الأوضاع ليس فقط في فلسطين إنما في المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى تقويض أي رؤية أو خطة للسلام بما فيها حل الدولتين.

كما تناولت رسالة الرئيس ضرورة تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، الذي يعتبر الإستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي.

كما طالب الرئيس عباس بحشد الجهود الدولية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وفق فتاوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وبدوره أكد الأمين العام،  على حرصه الكامل على بذل الجهود اللازمة لدعم القضية الفلسطينية والنضال العادل للشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات وممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي، مشيرا إنه سيقوم بالعمل بموجب رسالة الرئيس مع وزراء خارجية الدول العربية للتحرك على المستوى السياسي والدولي لتنفيذ مطالب ومضامين رسالة الرئيس.

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