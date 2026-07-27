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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

الثانوية العامة
الثانوية العامة
عادل نصار

بمجرد الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي تجد أمامك شائعات منتشرة في كل مكان عن ظهور نتيجة الثانوية العامة بطريقة غير متوقعة، الأمر الذي دفع الجهات الحكومية للخروج لتفنيد هذه الشائعات وخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف تفاصيل جديدة بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم تحديده بعد.

الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2026

وقال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن : “نتيحة الثانوية العامة مش كمان ساعات.. ولدينا أمور مهمة تحتاج وقت لكي يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة.. ولا يمكن تحديد موعد اعلان نتيجة الثانوية وهناك كثير من الشائعات الموجودة  على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الثانوية العامة في مصر 

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم الاثنين.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور من الانسياق وراء أخبار نتيجة الثانوية العامة 2026 المتداولة على فيس بوك ، مشددة على ضرورة الإلتزام بمتابعة أخبار نتيجة الثانوية العامة 2026 من خلال بيانات الوزارة فقط

كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 اليوم الإثنين ، مشددة على عدم إعلان الموعد النهائي حتى الآن.

فيما كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة عن اجتماع وزير التعليم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الإجتماع تناول عدة أمور تخص التعليم في مصر.

قال إن الرئيس تابع خلال الاجتماع ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالياً من مُراجعة للأطر التربوية لمناهج شهادة البكالوريا المصرية، بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وتابع شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع كذلك نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية، والذي توج بتوقيع إعلان نوايا مع وزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية ومنح الخريجين شهادات مُعتمدة من ألمانيا، بالإضافة لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك لتطوير وإنشاء وتشغيل ٣٨ مدرسة فنية مصرية ألمانية مع بداية العام الدراسي المُقبل.

وأكمل شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاجتماع شهِدَ استعراضاً لجهود الدولة المصرية في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والاِرتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية داعمة للابتكار وتنمية المهارات.

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