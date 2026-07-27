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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي لايفات ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على تيك توك..وتحذر الطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026
نتيجة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

انتشرت على تطبيق تيك توك عددا من “اللايفات” التي زعم أصحابها إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس لمن يريد الحصول عليها قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم

من جانبه ، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تداول نتيجة الثانوية العامة 2026 على “لايفات التيك توك” ، محذرا من انسياق الطلاب والأهالي وراء محاولات تضليلهم بنتائج مزيفة وأخبار كاذبة عن نتيجة الثانوية العامة 2026 للتربح والنصب عليهم 

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن نتيجة الثانوية العامة 2026 لم تظهر حتى الآن لأي طالب في مصر ، مشددا على وجود إجراءات تأمينية مشددة تضمن عدم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 لأي طالب في مصر قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم .

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، علم موقع صدى البلد الآن أنه من المقرر أن يكون في أي لحظة خلال الـ48 ساعة القادمة .

حيث قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح لموقع صدى البلد : أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اقترب للغاية ، مشيراً إلى أنه جاري الآن تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2026 في شكلها النهائي بما فيها قائمة الأوائل ، لعرضها على وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الذي سيختار موعد اعتمادها وإعلانها رسميا ، وسيكون هذا الموعد في أي لحظة خلال الـ48 ساعة القادمة 

جدير بالذكر أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد ، تظهر عليه نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات 

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ، سيتم بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم خلال ساعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد

ادخل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، وسجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدون أي اخطاء ، لضمان الحصول على النتيجة “قبل أي حد” فور ظهورها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. خطوات تسجيل البيانات

و وجه موقع صدى البلد رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها كالتالي : سجّل بياناتك الآن لمتابعة نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسمياً ، أدخل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم اختر طريقة استلام النتيجة المناسبة لك.

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026

البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد هي :

  • الاسم بالكامل
  • رقم الهاتف
  • رقم الجلوس
  • المحافظة
  • البريد الإلكتروني
  • الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • نظام جديد / نظام قديم
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات

وبعد تسجيل البيانات المطلوبة السابق ذكرها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، سيتم إرسال النتيجة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم بشكل سريع ومباشر قبل الضغط على الشبكات .

 

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