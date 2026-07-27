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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بتواجد رامي ربيعة .. الكشف عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل بالدوري الإماراتي

رامي ربيعة
رامي ربيعة
مجدي سلامة

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل  في الموسم الماضي 2025 / 2026.

أشارت الرابطة في بيان عبر موقعها الرسمي إلى فتح باب التصويت بداية من اليوم الإثنين، ولمدة خمسة أيام حتى أول أغسطس.

وأوضحت أن التصويت سيكون متاحا لقائد ومدرب كل فريق والإعلام والجماهير عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة وتطبيقاتها الذكية، على أن يتم الكشف عن هوية الفائزين في الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 10 أغسطس المقبل.

ونوه البيان إلى أن جوائز الموسم تضم ثلاث فئات، الأولى فئة التصويت، وتشمل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والتي يتنافس عليها كلًا من خماسي العين؛ ماتياس بالاسيوس وكودجو لابا، رامي ربيعة، أليخاندرو روميرو، وسفيان رحيمي، إضافة إلى نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، وثنائي شباب الأهلي؛ يوري سيزار وجييرمي بالا، وعمر خربين من الوحدة، وطارق تيسودالي لاعب خورفكان.

جوائز الأفضل 

ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، كل من، خالد عيسى (العين)، حمد المقبالي (شباب الأهلي)، علي الحوسني (عجمان)، علي خصيف (الجزيرة)، وزايد أحمد (الوحدة).

أما جائزة القائد لأفضل مدرب تشهد منافسة خماسية بين  فلاديمير إيفيتش (العين)، جوران توفيجدزيتش (عجمان)، روي فيتوريا (الوصل)، مارينو بوشيتش (الجزيرة)، وباولو سوزا (شباب الأهلي).

ويتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاما، كل من عبدالكريم تراوري والحسين رحيمي (العين)، فينيسيوس ميلو ومامادو كوليبالي (الجزيرة)، رينان فيكتور، ومحمد المنصوري وكون سانتوس (شباب الأهلي)، عبدالله توري (النصر).

أما جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور فيتواجد بها 23 لاعبا، 8 لاعبين من فريق العين وهم؛ كودجو لابا، رامي ربيعة، ماتياس بلاسيوس، سفيان رحيمي، إليخاندرو روميرو، خالد عيسى، عبد الكريم تراوري، والحسين رحيمي، إضافة إلى 6 لاعبين من شباب الأهلي، يوري سيزار، بالا، حمد المقبالي، رينان فيكتور، محمد المنصوري، وكون سانتوس سيلفا.

وتضم هذه القائمة أيضا ثلاثي الجزيرة، علي خصيف، مامادو كوليبالي، وفينيسيوس ميلو، وثنائى الوحدة، عمر خربين وزايد أحمد، ومن الوصل نيكولاس خيمينيز، وطارق تيسودالي من خورفكان، وعلي الحوسني من عجمان، وعبدلله توري من فريق النصر، فضلا عن جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور.

أما الفئة الثانية فهي جوائز الإحصائيات، وتشمل جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، والتي حسمها لابا كودجو مهاجم العين، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي، وحصل عليها عبد الله توري لاعب النصر، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري المحترفين تحت 23 عاما وفاز بها علي المعمري، ثم فريق الأحلام الذي يضم أفضل 11 لاعبا في الموسم.

وختمت الرابطة بيانها بالإشارة إلى الفئة الثالثة، وهي جوائز المعايير، وتشمل جائزة الحضور الجماهيري وجائزة تراخيص الأندية والاحتراف.

رابطة المحترفين الإماراتية قائمة المرشحين لجوائز الأفضل رامي ربيعة

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